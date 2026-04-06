Флекси-поезд из Перми в Китай
06.04.2026

ФГК подписала соглашение с «ЕВРОПАК»

    • Федеральная грузовая компания («дочка» РЖД) и ООО «ЕВРОПАК» подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили РЖД в своем макс-канале. Компании планируют увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса железнодорожным транспортом.

    На первом этапе предполагается организовать регулярные полносоставные контейнерные поезда для перевозок растительного масла во флекситанках в Китай через Забайкальск.

    ФГК предоставит под перевозки фитинговые платформы. Груз будет отправляться со станций Смоленск, Придача и Телегино 2 раза в месяц.

    В перспективе количество станций отправления продукции АПК планируется расширять.

    Фото: Европак


