ФГК подписала соглашение с «ЕВРОПАК»

Федеральная грузовая компания («дочка» РЖД) и ООО «ЕВРОПАК» подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили РЖД в своем макс-канале. Компании планируют увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса железнодорожным транспортом.

На первом этапе предполагается организовать регулярные полносоставные контейнерные поезда для перевозок растительного масла во флекситанках в Китай через Забайкальск.

ФГК предоставит под перевозки фитинговые платформы. Груз будет отправляться со станций Смоленск, Придача и Телегино 2 раза в месяц.

В перспективе количество станций отправления продукции АПК планируется расширять.

