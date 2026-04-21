Перевозки зерна по жд, январь 2026
21.04.2026

РЖД обеспечат приоритетную отправку биржевого зерна и сельхозпродукции

    • РЖД, Минсельхоз, Национальная товарная биржа и Цифровая логистика подписали четырёхстороннее соглашение о приоритизации железнодорожных перевозок продукции АПК, реализованной на организованных торгах.

    Как сообщают РЖД в своем макс-канале, ключевым инструментом соглашения становится Электронная торговая площадка «Грузовые перевозки» (ЭТП ГП). После совершения сделки на бирже данные о покупке автоматически передаются на платформу, и заявка на отправку груза получает приоритет в соответствии с действующими Правилами недискриминационного доступа к инфраструктуре железнодорожного транспорта.

    По информации РЖД, механизм уже доказал свою эффективность: временный порядок взаимодействия Минсельхоза и РЖД действовал с ноября 2025 года, и за это время через него прошло 76,6 тыс. тонн биржевой сельхозпродукции. Подписанное соглашение переводит весь процесс в автоматический цифровой режим.

    «Для участников рынка это означает более быструю подачу вагонов, прозрачность логистики через единую платформу и реальный стимул переходить от внебиржевых сделок к организованным торгам. Соглашение также направлено на формирование рыночных ценовых индикаторов и наращивание экспортного потенциала российского АПК», – отметили в РЖД.

    Фото: РЖД


