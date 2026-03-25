Экспортные перевозки в направлении Казахстана

Железнодорожные перевозки экспортных грузов через российско-казахстанские погранпереходы в январе-феврале 2026 года выросли на 20,7% к аналогичному периоду прошлого года, сообщили Российские железные дороги в своем телеграм-канале.

Всего было перевезено 5,7 млн тонн различных грузов, в том числе отправки контейнерных грузов составили 58,1 тыс. TEU (+8,5%).

Основу грузопотока составляли нефтяные грузы – 1,6 млн тонн (+35%), чёрные металлы – 1,1 млн тонн (+26,5%), хлебные грузы – 623 тыс. тонн (рост в 2,2 раза).

Грузовые поезда между Россией и Казахстаном идут через пограничные переходы Канисай, Кигаш, Озинки, Карталы, Орск – Новый Город, Петропавловск, Зауралье, Кулунда, Локоть. Часть груза следует транзитом на железные дороги Китая, Узбекистана, Кыргызстана и Туркменистана.

Транзит из России через Казахстан в Китай через погранпереходы Достык и Алтынколь по итогам двух месяцев вырос на 14,5%, до 683 тыс. тонн, в том числе контейнерных грузов отправлено 46,2 тыс. TEU (+11,7%).

