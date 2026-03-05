Регионы-лидеры по погрузке на жд, февраль 2026

ОАО «Российские железные дороги» опубликовало в своем телеграм-канале рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге по итогам февраля 2026 года.

С точки зрения объемов в первую тройку вошли:

Кемеровская область, отгрузившая 15,4 млн тонн;

Красноярский край — 3,4 млн тонн;

Иркутская область – 3,6 млн тонн.

Самую высокую динамику в феврале показали:

Калужская область – рост на 55% за счет увеличения погрузки нефтяных и лесных грузов,

Кабардино-Балкарская Республика – рост на 36% за счет наращивания отправок черных металлов и строительных грузов,

Пензенская область – рост на 34% за счет увеличения зерна, цемента и сахара.

В сегменте контейнерных перевозок самые большие объемы отгрузили:

Приморский край – 96,1 тыс. TEU,

Московская область – 70,2 тыс. TEU,

Санкт-Петербург – 38,1 тыс. TEU.

Самую высокую динамику показали:

Оренбургская область – рост на 86%,

Курганская область – рост на 85%,

Забайкальский край – рост на 81%.

Фото: РЖД