Регионы-лидеры по погрузке на жд, февраль 2026

ОАО «Российские железные дороги» опубликовало в своем телеграм-канале рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге по итогам февраля 2026 года.
С точки зрения объемов в первую тройку вошли:
- Кемеровская область, отгрузившая 15,4 млн тонн;
- Красноярский край — 3,4 млн тонн;
- Иркутская область – 3,6 млн тонн.
Самую высокую динамику в феврале показали:
- Калужская область – рост на 55% за счет увеличения погрузки нефтяных и лесных грузов,
- Кабардино-Балкарская Республика – рост на 36% за счет наращивания отправок черных металлов и строительных грузов,
- Пензенская область – рост на 34% за счет увеличения зерна, цемента и сахара.
В сегменте контейнерных перевозок самые большие объемы отгрузили:
- Приморский край – 96,1 тыс. TEU,
- Московская область – 70,2 тыс. TEU,
- Санкт-Петербург – 38,1 тыс. TEU.
Самую высокую динамику показали:
- Оренбургская область – рост на 86%,
- Курганская область – рост на 85%,
- Забайкальский край – рост на 81%.
Фото: РЖД