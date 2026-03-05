Информационно-аналитическое агентство
Регионы-лидеры по погрузке на жд, февраль 2026
05.03.2026

Регионы-лидеры по погрузке на жд, февраль 2026

    • ОАО «Российские железные дороги» опубликовало в своем телеграм-канале рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге по итогам февраля 2026 года.

    С точки зрения объемов в первую тройку вошли:

    • Кемеровская область, отгрузившая 15,4 млн тонн;
    • Красноярский край — 3,4 млн тонн;
    • Иркутская область – 3,6 млн тонн.

    Самую высокую динамику в феврале показали:

    • Калужская область – рост на 55% за счет увеличения погрузки нефтяных и лесных грузов,
    • Кабардино-Балкарская Республика – рост на 36% за счет наращивания отправок черных металлов и строительных грузов,
    • Пензенская область – рост на 34% за счет увеличения зерна, цемента и сахара.

    В сегменте контейнерных перевозок самые большие объемы отгрузили:

    • Приморский край – 96,1 тыс. TEU,
    • Московская область – 70,2 тыс. TEU,
    • Санкт-Петербург – 38,1 тыс. TEU.

    Самую высокую динамику показали:

    • Оренбургская область – рост на 86%,
    • Курганская область – рост на 85%,
    • Забайкальский край – рост на 81%.

    Фото: РЖД


  •  



