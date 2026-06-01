Кадровые изменения в РЖД

    • Владимир Пястолов назначен заместителем генерального директора РЖД ­– начальником департамента безопасности движения. Он работает на железнодорожном транспорте более 35 лет, в том числе занимал должности первого заместителя начальника Южно-Уральской железной дороги, начальника Северо-Кавказской железной дороги, генерального директора «Федеральной пассажирской компании».

    Ранее занимавший пост замглавы РЖД – начальника департамента безопасности движения Шевкет Шайдуллин принял решение об уходе на заслуженный отдых.

    АО «ФПК» возглавит Дмитрий Пегов, ранее занимавший должность заместителя генерального директора РЖД – начальника дирекции тяги. Более 6 лет он курировал в компании пассажирские перевозки, а последние 2,5 года обеспечивал работу локомотивного комплекса.

    Новым замглавы РЖД – начальником Дирекции тяги станет Евгений Ларин, бывший первым заместителем начальника этой дирекции. Он прошёл путь от помощника машиниста электровоза до начальника Восточно-Сибирской дирекции тяги, затем более 6 лет работал в должности первого заместителя начальника Восточно-Сибирской железной дороги.

    Фото: РЖД


