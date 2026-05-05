Скидка на металлолом по железной дороге
05.05.2026

    • РЖД предоставили скидку на перевозку металлолома, сообщила компания в своем макс-канале.

    Скидка 50% будет действовать до 30 сентября (с возможностью продления до конца года) на внутрироссийские перевозки лома чёрных металлов в полувагонах в направлении 28 станций российских железных дорог, через которые обеспечиваются сырьём металлургические комбинаты.

    Понижающий коэффициент распространяется на перевозки в направлении станций российских железных дорог, указанных в приложении к настоящему протоколу и применяется на дополнительные объемы перевозок лома черных металлов (позиция ЕТСНГ 316) в собственных (арендованных) полувагонах, превышающие за период с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года включительно базовые объемы, установленные в приложении к протоколу заседания правления ОАО «РЖД» от 28 апреля 2026 года №50.

    К тарифу на перевозку лома черных металлов (позиция ЕТСНГ 316) в собственном (арендованном) полувагоне, объем в котором является пограничным (переходящим), применяется условие, предусмотренное для базового объема перевозок, установленного в приложении к протоколу.

    Коэффициент вступает в силу с 1 апреля 2026 года и действует по 30 сентября 2026 года включительно.

    Для станций российских железных дорог, указанных в приложении к настоящему протоколу, в направлении которых базовый объем перевозок лома черных металлов (позиция ЕТСНГ 316) в собственных (арендованных) полувагонах за период с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года включительно будет достигнут на уровне, указанном в приложении к настоящему протоколу и более, действие понижающего коэффициента 0,5 продлевается на период с 1 октября 2026 года по 31 декабря 2026 года включительно и распространяется в отношении дополнительных объемов перевозок лома черных металлов (позиция ЕТСНГ 316) в собственных (арендованных) полувагонах, превышающих за период с 1 октября 2026 года по 31 декабря 2026 года включительно базовые объемы, установленные в приложении к настоящему протоколу.

    Понижающий коэффициент не распространяется на перевозки грузов, плата за которые определяется по правилам пункта 28 главы II Тарифного руководства № 1.

    Понижающий коэффициент не применяется на первоначальном и на последующих участках перевозки в случае изменения первоначальной железнодорожной станции назначения (переадресовки) груза, как в пути следования, так и на первоначальной станции назначения.

    Приложение к протоколу

    Фото: РЖД


