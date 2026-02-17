Информационно-аналитическое агентство
Eng
Перевозки зерна по жд, январь 2026
17.02.2026

Перевозки зерна по жд, январь 2026

    • В январе 2026 года по сети РЖД было отправлено почти 2,9 млн тонн зерна. Как сообщила компания в своем телеграм-канале, это на 43,6% выше показателя за аналогичный период прошлого года. 223 тыс. тонн из этого объема было погружено в контейнеры (14,9 тыс. TEU, -4%).

    На экспорт в январе было погружено 2 млн тонн зерна (рост в 1,7 раза к январю прошлого года), в том числе 1,3 млн тонн (+52,7%) – в направлении портов.

    Наибольший объём зерна (свыше 1 млн тонн, рост более чем в 2 раза) был отправлен за рубеж через порты Юга. В адрес портов Северо-Запада было отгружено 199 тыс. тонн (-3,9%), Дальнего Востока – 67 тыс. тонн (-55,1%).

    Во внутрироссийском сообщении было перевезено почти 850 тыс. тонн (+4,1%).

    Регионами-лидерами по объёмам погрузки зерна в январе стали:

    • Омская область (300 тыс. тонн, рост в 1,6 раза),
    • Новосибирская область (288 тыс. тонн, +14,5%),
    • Алтайский край (267 тыс. тонн, рост в 1,5 раза).

    Фото: РЖД


  •  



