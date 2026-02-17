Перевозки зерна по жд, январь 2026

В январе 2026 года по сети РЖД было отправлено почти 2,9 млн тонн зерна. Как сообщила компания в своем телеграм-канале, это на 43,6% выше показателя за аналогичный период прошлого года. 223 тыс. тонн из этого объема было погружено в контейнеры (14,9 тыс. TEU, -4%).

На экспорт в январе было погружено 2 млн тонн зерна (рост в 1,7 раза к январю прошлого года), в том числе 1,3 млн тонн (+52,7%) – в направлении портов.

Наибольший объём зерна (свыше 1 млн тонн, рост более чем в 2 раза) был отправлен за рубеж через порты Юга. В адрес портов Северо-Запада было отгружено 199 тыс. тонн (-3,9%), Дальнего Востока – 67 тыс. тонн (-55,1%).

Во внутрироссийском сообщении было перевезено почти 850 тыс. тонн (+4,1%).

Регионами-лидерами по объёмам погрузки зерна в январе стали:

Омская область (300 тыс. тонн, рост в 1,6 раза),

Новосибирская область (288 тыс. тонн, +14,5%),

Алтайский край (267 тыс. тонн, рост в 1,5 раза).

