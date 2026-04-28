РЖД отправили поезд-гигант весом 8 тыс. тонн

Угольный поезд-гигант весом 8000 тонн отправлен из Хакасии в Забайкальский край, сообщили «Российские железные дороги» в своем макс-канале.

Экспериментальная поездка проходит в рамках тягово-энергетических испытаний РЖД по развитию тяжеловесного движения на Восточном полигоне.

Состав с инновационными полувагонами повышенной грузоподъёмности ведёт мощный 4-секционный локомотив «Ермак». Он следует со станции Черногорские Копи до Карымской по участкам со сложным рельефом, в их числе – Джебь – Щетинкино в Восточных Саянах с перепадом высот 220 м.

На протяжении всего маршрута длиной 2452 км тяжеловес сопровождает тягово-энергетическая лаборатория, которая фиксирует показатели двигателей электровоза, контактной сети и тяговых подстанций при повышенных нагрузках.

Сейчас со станций в Хакасии в восточном направлении на регулярной основе отправляются составы с углем массой 7100 тонн.

Успешные испытания позволят нарастить вес поездов и, не увеличивая их количество, перевозить по действующей инфраструктуре больше грузов, отметили в РЖД.

