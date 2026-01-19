Информационно-аналитическое агентство
Новый способ погрузки проектного груза
19.01.2026

    • В конце декабря специалисты авиакомпании «Волга-Днепр» разработали логистическое решение для транспортировки тоннелепроходческого оборудования из китайского Чжэнчжоу в Норильск на борту Ил-76ТД-90ВД.

    Как сообщили SeaNews в компании, два блока среднего сегмента ротора буровой установки весом 13 и 17,5 тонн необходимо было до конца 2025 года перевезти в Норильск.

    Авиатранспортировка подобных проектных негабаритных грузов возможна только с применением комплекта специального погрузочного оборудования и внешних кранов для безопасной погрузки и выгрузки в аэропортах вылета и прилета. Однако в данном случае из-за сжатых сроков на организацию перевозки,на китайской стороне было невозможно реализовать существующий в компании стандартный способ загрузки тяжелых моногрузов.

    Для специалистов авиакомпании «Волга-Днепр», обладающих колоссальным опытом и компетенциями, всегда есть выход из ситуации. Исходя из текущей обстановки и наличия типовой аэропортовой техники в Китае, специалистами центра грузового планирования в кратчайшие сроки была разработана новая технология по погрузке моногрузов без применения автомобильных кранов. Команда предложила использовать хайлоудер и специальное погрузочное оборудование, оснастку, которая имеется в наличии в компании.

    В аэропорту прилета в Норильске разгрузка проходила по классической схеме с использованием оснастки, трала и автокрана достаточной грузоподъемности. Благодаря применению такой гибридной технологии рейс вылетел по расписанию, а моногруз в целости и сохранности был доставлен в Россию.

    «Тяжелые моногрузы и решение нестандартных задач всегда являлось отличительной чертой нашей авиакомпании, которая обладает огромным опытом и широким спектром специального погрузочного оборудования. Этот случай не стал исключением, однако в качестве осложняющих факторов здесь были время и отсутствие подходящей специальной техники. Мы понимали, что в преддверии нового года все аэропорты загружены, поэтому начали искать возможный выход из ситуации. Гибкость, адаптивность, а самое главное, наличие уникального оборудования и команды помогли нам разработать и опробовать новую технологию погрузки. Уверены, что сможет успешно применять ее и будущем для проектных грузов в интересах наших заказчиков», – отметил Александр Прокофьев, руководитель центра грузового планирования авиакомпании «Волга-Днепр».

    Фото: «Волга-Днепр»


