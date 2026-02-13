Первый в России плавучий офис

В акватории Москвы-реки появилось первое в России плавучее офисное здание. Двухэтажная самоходная конструкция площадью более 700 кв. м и весом 200 тонн может перемещаться по воде со скоростью до 15 км в час и менять локации.

Использоваться объект будет как офис продаж квартир в одной из московских новостроек бизнес-класса.

«Офисы на воде решают сразу несколько задач современных мегаполисов: борьбу с перенаселенностью, адаптацию к климатическим изменениям и растущий спрос на экологичные и технологичные здания», — говорит Александр Климчук, основатель компании-производителя плавучих домов HOSEBOAT.RU. По его словам, появление такого объекта — не только технологическое достижение – это также мощный имиджевый шаг, который наглядно демонстрирует амбиции компании.

Ожидается, что первый плавучий офис станет новой точкой притяжения в столице и символом трансформации подходов к организации бизнес-среды в условиях плотной городской застройки. Стоимость такого решения составляет около 500 тыс. рублей за квадратный метр.

В мире плавучие офисные здания — то есть специально спроектированные объекты, а не переоборудованные суда или баржи, — остаются редким форматом, отмечают в HOSEBOAT.RU. По оценкам отраслевых экспертов, таких проектов насчитывается около десятка. Самым известным и масштабным примером считается плавучий офис в Роттердаме, который часто упоминается как крупнейший реализованный объект этого типа и используется в качестве ориентира для аналогичных инициатив в других странах. Но, в отличие от московского офиса, он установлен на понтонах, соответственно, не имеет возможности менять локации.

Фото: houseboat.ru