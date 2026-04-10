10.04.2026

«Новое Время» отремонтировало земснаряд для Росморпорта

    • В конце марта 2026 года на мощностях ООО «Новое Время» (СПК «Козьмино»), расположенного в стратегически важной бухте Козьмино залива Находка, успешно завершён ремонт земснаряда «Приморец» (заказчик — ФГУП «Росморпорт»). Работы проводились в рамках подтверждения класса судна и были реализованы в сжатые сроки благодаря высокой организации производственного процесса и слаженной работе специалистов предприятия.

    В ходе ремонта выполнен комплекс мероприятий, включающий восстановление наружной обшивки корпуса, диагностику и обслуживание ключевых механизмов с учётом эксплуатационных требований. Особое значение в реализации проекта имело применение современной технологии судоподъёма с использованием пневматических ролик-мешков (баллонов).

    Данная технология представляет собой эффективную альтернативу традиционным способам докования. Использование пневматических баллонов позволяет равномерно распределять нагрузку на корпус судна, минимизируя риск деформаций и повреждений. Кроме того, метод обеспечивает высокую мобильность и не требует сложной стационарной инфраструктуры, что существенно сокращает подготовительный этап работ.

    Для заказчиков это означает не только снижение затрат на ремонт за счёт оптимизации процессов, но и сокращение времени простоя судна, что напрямую влияет на экономическую эффективность эксплуатации флота. Дополнительным преимуществом является возможность проведения работ в условиях ограниченной портовой инфраструктуры, что особенно актуально для удалённых или загруженных акваторий.

    Применение пневматических ролик-мешков подтверждает высокий технологический уровень ООО «Новое Время» и его готовность предлагать заказчикам современные, надёжные и экономически обоснованные решения в сфере судоремонта.

    Контакты:

    V.bekh@new-time.su

    +7 902 050-92-80

    Фото, видео: ООО «Новое Время»


