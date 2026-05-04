Комплексные испытания «Цифровой железнодорожной станции»

РЖД готовятся к комплексным испытаниям «Цифровой железнодорожной станции», сообщила компания в своем макс-канале.

Уже сейчас маршруты на сортировочной станции Челябинск-Главный (пилотная площадка реализации проекта) прокладываются с использованием искусственного интеллекта, вагоны и локомотивы диагностируются «на ходу» с помощью технического зрения, а расцепку составов делает робот.

Данные в цифровой двойник станции поступают без ручного ввода напрямую с беспилотных локомотивов и систем мониторинга инфраструктуры. Сегодня в режиме подконтрольной эксплуатации тестируются 19 из 24 технических решений, разработанных НИИАС.

Проект, отмечают в РЖД, даёт как разовые, так и долгосрочные эффекты:

сокращение простоев поездов

рост перерабатывающей способности

повышение производительности труда работников и техники

За счёт модульного подхода технологии можно внедрять по мере готовности каждой станции. По информации РЖД, принято решение о начале тиражирования основных элементов ЦЖС, на очереди сортировочные станции Инская, Кинель, Входная, им. Максима Горького.

Фото: РЖД