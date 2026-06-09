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Регионы-лидеры по погрузке на жд, май 2026
09.06.2026

Регионы-лидеры по погрузке на жд, май 2026

    • ОАО «Российские железные дороги» опубликовало в своем макс-канале рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге по итогам мая 2026 года.

    С точки зрения объемов в первую тройку вошли:

    • Кемеровская область, отгрузившая 17,4 млн тонн;
    • Свердловская область – 4,2 млн тонн;
    • Красноярский край — 3,8 млн тонн.

    Самую высокую динамику в мае показали:

    • Пензенская область – рост в 2,5 раза за счет увеличения в 5 раз погрузки зерна и в 1,9 раза цемента,
    • Ивановская область – рост в 2 раза благодаря увеличения в 2 раза отправок строительных грузов и, цитируя сообщение РЖД, «абсолютному росту зерна»,
    • третье место с ростом в 1,7 раза разделили Чувашская республика – за счет увеличения в 13 раз отгрузок зерна, Калужская область – благодаря увеличению в 4 раза погрузки продукции лесопромышленного комплекса и в 1,3 раза черных металлов и Тверская область – за счет увеличения в 1,8 раза погрузки продукции лесопромышленного комплекса.

    Фото: РЖД

     


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