Регионы-лидеры по погрузке на жд, май 2026

ОАО «Российские железные дороги» опубликовало в своем макс-канале рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге по итогам мая 2026 года.

С точки зрения объемов в первую тройку вошли:

Кемеровская область, отгрузившая 17,4 млн тонн;

Свердловская область – 4,2 млн тонн;

Красноярский край — 3,8 млн тонн.

Самую высокую динамику в мае показали:

Пензенская область – рост в 2,5 раза за счет увеличения в 5 раз погрузки зерна и в 1,9 раза цемента,

Ивановская область – рост в 2 раза благодаря увеличения в 2 раза отправок строительных грузов и, цитируя сообщение РЖД, «абсолютному росту зерна»,

третье место с ростом в 1,7 раза разделили Чувашская республика – за счет увеличения в 13 раз отгрузок зерна, Калужская область – благодаря увеличению в 4 раза погрузки продукции лесопромышленного комплекса и в 1,3 раза черных металлов и Тверская область – за счет увеличения в 1,8 раза погрузки продукции лесопромышленного комплекса.

Фото: РЖД