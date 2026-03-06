Первый контейнерный поезд из 142 условных вагонов из Тобольска

«Российские железные дороги» сообщили об отправке первого ускоренного контейнерного поезда длиной 142 условных вагона из Тобольска во Владивосток. Далее груз морским путем будет доставлен в Китай.

Длинносоставный контейнерный поезд был сформирован на инфраструктуре промышленной станции Денисовка, примыкающей к станции Тобольск. К месту назначения он следует с повышенной скоростью по специально разработанному графику.

Отправлять ускоренные поезда длиной 142 условных вагона из Тюменской области на Дальний Восток планируется на регулярной основе.

Отправка поезда стала очередным этапом развития сервиса, запущенного по запросу крупного нефтехимического холдинга для ускоренной доставки продукции (полипропилена) контейнерными поездами повышенной длины из Тюменской области на Дальний Восток.

Первый поезд длиной 100 условных вагонов был отправлен со станции Тобольск Свердловской железной дороги на станцию Владивосток 16 сентября 2024 года. В 2025 году длина поездов увеличилась до 125 условных вагонов, отправка ускоренных контейнерных поездов в направлении дальневосточных портов со станции осуществлялась 13-15 раз в месяц.

Сервис позволяет грузоотправителю эффективнее планировать логистику, рационально использовать ресурсы и оптимизировать транспортные расходы, пояснили в РЖД.

С начала 2026 года на припортовые станции Владивосток, Находка-Восточная, Мыс Чуркин отправлено 17 поездов длиной 125 вагонов. Всего с момента запуска сервиса (с сентября 2024 года) отправлено 123 длинносоставных поезда.

Как подчеркнули в РЖД, формирование поездов повышенной длины (в том числе контейнерных) является эффективным технологическим решением для увеличения провозных способностей Восточного полигона железных дорог. Это позволяет ускорять продвижение вагонопотоков, сокращать эксплуатационные расходы, повышать эффективность работы тягового подвижного состава.

