Железнодорожные перевозки Китай – Европа и Китай – Азия из Ляньюньгана

По итогам 2025 года 915 грузовых поездов Китай – Европа и Китай – Азия перевезли в общей сложности 75 030 TEU с китайско-казахстанской логистической базы в порту Ляньюньган, сообщает информационное агентство Xinhua.

Китайско-казахстанская логистическая база в порту Ляньюньган была официально введена в эксплуатацию 19 мая 2014. Она является первым конкретным проектом в рамках инициативы «Пояс и путь» между Китаем и Казахстаном, а также ключевым международным логистическим узлом на восточной отправной точке нового евразийского трансконтинентального моста.

Согласно данным, за период 2021-2025 гг. общее количество отправлений грузовых поездов Китай – Европа и Китай – Азия в обе стороны с территории базы увеличилось с 2 994 до почти 4 000, достигнув среднегодового темпа роста в более чем 10%. В настоящее время она стала ключевым логистическим центром, связывающим Восточную Азию, Среднюю Азию и Европу через 5 основных погранпереходов в западном регионе страны, включая Хоргос, Алашанькоу и Кашгар. Кроме этого, эта база обслуживает 6 маршрутов в 5 странах Средней Азии и охватывает своими услугами свыше 100 грузовых терминалов по всей Евразии.

С начала 2025 года китайско-казахстанская логистическая база в порту Ляньюньган устойчиво работала над созданием стабильных и эффективных двусторонних логистических коридоров. В частности, отсюда отправился первый специальный поезд для перевозки фотоэлектрических модулей, здесь инновационно была применена модель транзитных перевозок пшеницы из Казахстана с помощью сквозной доставки контейнерами. Более того, благодаря платформе передачи данных для интермодальных перевозок в рамках нового евразийского сухопутно-морского транспортного коридора было обеспечено визуальное отслеживание грузовых поездов в режиме реального времени в 16 странах Азии и Европы.

Грузовые поезда, следующие в западном направлении, доставляют машиностроительное оборудование и электронику на рынки Средней Азии, в то время как поезда, следующие в восточном направлении, транспортируют новые виды грузов, такие как золотой концентрат и хризотиловый асбест. В частности, транзитные перевозки хлорида калия и мочевины прочно занимают лидирующие позиции в Китае по объемам, что оказывает содействие формированию архитектоники трансграничных перевозок Средняя Азия – Ляньюньган – Япония, Юго-Восточная Азия, Республика Корея.

Фото: Xinhua