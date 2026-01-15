Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Железнодорожные перевозки Китай – Европа и Китай – Азия из Ляньюньгана
15.01.2026

Железнодорожные перевозки Китай – Европа и Китай – Азия из Ляньюньгана

    • По итогам 2025 года 915 грузовых поездов Китай – Европа и Китай – Азия перевезли в общей сложности 75 030 TEU с китайско-казахстанской логистической базы в порту Ляньюньган, сообщает информационное агентство Xinhua.

    Китайско-казахстанская логистическая база в порту Ляньюньган была официально введена в эксплуатацию 19 мая 2014. Она является первым конкретным проектом в рамках инициативы «Пояс и путь» между Китаем и Казахстаном, а также ключевым международным логистическим узлом на восточной отправной точке нового евразийского трансконтинентального моста.

    Согласно данным, за период 2021-2025 гг. общее количество отправлений грузовых поездов Китай – Европа и Китай – Азия в обе стороны с территории базы увеличилось с 2 994 до почти 4 000, достигнув среднегодового темпа роста в более чем 10%. В настоящее время она стала ключевым логистическим центром, связывающим Восточную Азию, Среднюю Азию и Европу через 5 основных погранпереходов в западном регионе страны, включая Хоргос, Алашанькоу и Кашгар. Кроме этого, эта база обслуживает 6 маршрутов в 5 странах Средней Азии и охватывает своими услугами свыше 100 грузовых терминалов по всей Евразии.

    С начала 2025 года китайско-казахстанская логистическая база в порту Ляньюньган устойчиво работала над созданием стабильных и эффективных двусторонних логистических коридоров. В частности, отсюда отправился первый специальный поезд для перевозки фотоэлектрических модулей, здесь инновационно была применена модель транзитных перевозок пшеницы из Казахстана с помощью сквозной доставки контейнерами. Более того, благодаря платформе передачи данных для интермодальных перевозок в рамках нового евразийского сухопутно-морского транспортного коридора было обеспечено визуальное отслеживание грузовых поездов в режиме реального времени в 16 странах Азии и Европы.

    Грузовые поезда, следующие в западном направлении, доставляют машиностроительное оборудование и электронику на рынки Средней Азии, в то время как поезда, следующие в восточном направлении, транспортируют новые виды грузов, такие как золотой концентрат и хризотиловый асбест. В частности, транзитные перевозки хлорида калия и мочевины прочно занимают лидирующие позиции в Китае по объемам, что оказывает содействие формированию архитектоники трансграничных перевозок Средняя Азия – Ляньюньган – Япония, Юго-Восточная Азия, Республика Корея.

    Фото: Xinhua


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    13.01.2026
    Евросиб запустил прямой контейнерный ж/д сервис из Сианя в Московский регион
    На терминал группы на станции Орехово-Зуево Московской железной дороги
    ЕвросибКитайКонтейнерный поездМосковский регион
    0
    14.01.2026
    Грузовые поезда Китай – Европа и Китай – Средняя Азия через КПП Хоргос в 2025 году
    Количество грузовых поездов, прошедших через КПП Хоргос выросло на 13,2%.
    Железная дорогаКитай - ЕвропаКитай - Средняя АзияПоезда
    0
    13.01.2026
    Первый грузовой поезд Китай – Европа в 2026 году
    Отправился из Фучжоу в Москву
    Железная дорогаКитай - Европаконтейнерные поездаПоезда
    0


  •  

    Pioneer AI
    // AI Logist Agent
    Сократите ФОТ
    на 40-60%
    80% рутины на AI
    Связь с ERP
    Работа 24/7
    Спросить Pioneer AI
    Реклама ООО «Си Дата Лаб».ERID:2SDnjcX7EC8



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    15.01.2026 Контейнерооборот лидеров, итоги 2025
    15.01.2026 Железнодорожные перевозки Китай – Европа и Китай – Азия из Ляньюньгана
    14.01.2026 Железнодорожные контейнеры, итоги 2025 года
    13.01.2026 Евросиб запустил прямой контейнерный ж/д сервис из Сианя в Московский регион
    13.01.2026 Контейнерооборот Каспийского бассейна в ноябре 2025 снизился на 77,5%
    13.01.2026 Оборот мировых контейнерных линий, 11 месяцев 2025
    Госрегулирование Показать всё
    15.01.2026 Субсидии на морские перевозки в Калининградскую область
    12.01.2026 Продлен упрощённый порядок ввоза отдельных видов электронных устройств
    12.01.2026 Продлены повышенные пошлины на экспорт лесоматериалов
    30.12.2025 Назначение в Росморречфлоте
    30.12.2025 Новая квота на экспорт лома и отходов черных металлов
    30.12.2025 Как будут работать таможенные посты СЗТУ на каникулах
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •