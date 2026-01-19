Информационно-аналитическое агентство
Поезда Китай – Европа из Демонстрационной зоны Китай-ШОС в 2025 году
19.01.2026

Поезда Китай – Европа из Демонстрационной зоны Китай-ШОС в 2025 году

    • В 2025 году количество поездов Китай – Европа, которые отправились из Демонстрационной зоны сотрудничества Китай-ШОС, или прибыли в нее составило 1 225, что более чем на 20% превышает показатель предыдущего года. Эти поезда перевезли 840 тыс. тонн грузов, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на данные Циндаоской таможни.

    Согласно статистике Циндаоской таможни, с тех пор как в июне 2018 года в Циндао началось строительство Демонстрационной зоны Китай-ШОС, количество поездов Китай – Европа, отправившихся из этой зоны или прибывших в нее, составило 5 491. В общей сложности было перевезено 450 тыс. TEU импортных и экспортных грузов общим весом свыше 3,8 млн тонн.

    По данным администрации Демонстрационной зоны Китай-ШОС, на сегодняшний день через нее проходит 32 регулярных маршрута международных и внутренних железнодорожных перевозок, которые связывают 54 города в 23 странах, включая государства-члены ШОС и страны-участницы инициативы «Пояс и путь».

    Фото: Xinhua


