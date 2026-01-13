Информационно-аналитическое агентство
Первый грузовой поезд Китай – Европа в 2026 году
13.01.2026

Первый грузовой поезд Китай – Европа в 2026 году

    • 6 января из города Фуцин, административно подчиняющегося городу Фучжоу, в Москву отправился первый в 2026 году грузовой поезд в сообщении Китай – Европа. Состав доставит в российскую столицу 100 TEU с продукцией производства провинции Фуцзянь, сообщает информационное агентство Xinhua.

    Город Фучжоу является важным логистическим центром. Первый грузовой поезд Китай – Европа из Фучжоу был отправлен в июле 2022 года. В настоящее время железнодорожные маршруты соединили Фучжоу с 15 городами 6 стран-участниц инициативы «Пояс и путь», такими как Россия, Польша и Узбекистан.

    В течение трех лет с момента запуска из Фучжоу грузовых поездов Китай – Европа было обработано в общей сложности 83 таких железнодорожных состава, которые перевезли 6 794 TEU грузов общей стоимостью почти 1,362 млрд юаней (195,2 млн долларов).

    Согласно официальным данным, по итогам 2025 года количество отправлений поездов Китай – Европа составило 31, а общий объем перевезенных ими грузов – 2 164 TEU.

    Фото: Xinhua


