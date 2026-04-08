Самый большой автомобилевоз в мире
08.04.2026

Опубликован приказ об изменении принципов распределения деклараций на товары

    • Опубликован приказ Минфина России от 2 марта 2026 года № 19н, который вносит изменения в приказ Минфина России от 8 апреля 2025 года № 45н, сообщила Федеральная таможенная служба в своем макс-канале. Порядок, утвержденный приказом, предусматривает отказ от принципов распределения, связанных с привязкой к местам декларирования, и направлен на переход к динамическому распределению по принципу минимальной нагрузки на ЦЭД.

    Декларации на товары (ДТ) будут распределяться на таможенный пост, имеющий минимальное значение текущей нагрузки, пояснили в ФТС. Это значение определяется как отношение количества ДТ, находящихся в работе, к количеству должностных лиц в смене. Важные условия: ДТ поступила в рабочее время ЦЭД и имеется техническая возможность совершения таможенных операций (отсутствует НШС).

    Исключением являются случаи распределения отдельных категорий товаров, компетенцией по совершению таможенных операций которых наделены отдельные таможенные посты. В частности, ДТ, поданные в отношении товаров, выпуск которых был произведен до их подачи, распределяются на таможенный пост (ЦЭД), в который было подано заявление о выпуске товаров до подачи ДТ.

    Разработанные ФТС России механизмы позволят снизить административную нагрузку на бизнес и минимизировать коррупционные риски, отметили в ФТС.

    Приказ вступает в силу с 7 мая 2026 года.

    Приказ Минфина России от 2 марта 2026 года № 19н

    Фото: ФТС


