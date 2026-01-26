ФТС предупредила о возможных затруднениях

Федеральная таможенная служба предупредила о возможных затруднениях при перемещении товаров через российско-литовский участок границы в Калининградской области.

Как сообщает ФТС со ссылкой на официальный сайт Таможенной службы Литовской Республики, в результате плановых отключений с 24 января 2026 года не восстановлена работоспособность информационных систем, в том числе:

система обработки таможенных деклараций (MDAS);

интеллектуальная система обработки таможенных деклараций (iMDAS);

национальная система контроля транзита (NTKS);

система представления товаров (PPMKS).

ФТС рекомендует заинтересованным лицам учитывать это и предупреждает о затруднениях при пересечении границы через МАПП Чернышевское.

Таможенный пост МАПП Чернышевское Калининградской областной таможни, подчеркнули в ФТС, работает в штатном режиме.

Фото: ФТС