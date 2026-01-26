ФТС предупредила о возможных затруднениях

Федеральная таможенная служба предупредила о возможных затруднениях при перемещении товаров через российско-литовский участок границы в Калининградской области.
Как сообщает ФТС со ссылкой на официальный сайт Таможенной службы Литовской Республики, в результате плановых отключений с 24 января 2026 года не восстановлена работоспособность информационных систем, в том числе:
- система обработки таможенных деклараций (MDAS);
- интеллектуальная система обработки таможенных деклараций (iMDAS);
- национальная система контроля транзита (NTKS);
- система представления товаров (PPMKS).
ФТС рекомендует заинтересованным лицам учитывать это и предупреждает о затруднениях при пересечении границы через МАПП Чернышевское.
Таможенный пост МАПП Чернышевское Калининградской областной таможни, подчеркнули в ФТС, работает в штатном режиме.
Фото: ФТС
По информации ФТС, функционирование информационных систем восстановлено. Литва снова принимает грузовые автомобили.