ФТС предупредила о возможных затруднениях
26.01.2026

    • Федеральная таможенная служба предупредила о возможных затруднениях при перемещении товаров через российско-литовский участок границы в Калининградской области.

    Как сообщает ФТС со ссылкой на официальный сайт Таможенной службы Литовской Республики, в результате плановых отключений с 24 января 2026 года не восстановлена работоспособность информационных систем, в том числе:

    • система обработки таможенных деклараций (MDAS); 
    • интеллектуальная система обработки таможенных деклараций (iMDAS); 
    • национальная система контроля транзита (NTKS);
    • система представления товаров (PPMKS).

    ФТС рекомендует заинтересованным лицам учитывать это и предупреждает о затруднениях при пересечении границы через МАПП Чернышевское.

    Таможенный пост МАПП Чернышевское Калининградской областной таможни, подчеркнули в ФТС, работает в штатном режиме.

    Фото: ФТС


    • Юлия Шишова
    26.01.2026, 12:23

    По информации ФТС, функционирование информационных систем восстановлено. Литва снова принимает грузовые автомобили.

