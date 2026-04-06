Совещание экспертов Совета руководителей таможенных служб СНГ
06.04.2026

    • В Москве состоялось совещание экспертов Совета руководителей таможенных служб стран СНГ, сообщила Федеральная таможенная служба в своем макс-канале.

    Совещание экспертов Совета руководителей таможенных служб СНГЭксперты договорились обменяться опытом использования информационных технологий и программных средств при совершении таможенных операций, а также внедрения перспективных технологий, направленных на совершенствование таможенного администрирования; а также лучших практик использования таможенными органами инспекционно-досмотровых комплексов, в том числе анализа рентгеновских изображений.

    Также стороны рассмотрели вопросы классификации отдельных продовольственных товаров и оборудования для экскаваторов, работу по внесению изменений в документы международно-правовой базы СНГ и разработки новых проектов документов в таможенной сфере, необходимость которых была определена в ходе предварительной работы по их инвентаризации.

    Стороны договорились внести на подписание Меморандум о взаимопонимании между таможенными службами государств – участников СНГ об упрощении транзитных перевозок.

    С целью определения приоритетов дальнейшей интенсификации сотрудничества в сфере обмена ценовой информацией участники совещания обсудили реализацию Соглашения об обмене информацией, необходимой для определения и контроля таможенной стоимости товаров в государствах – участниках СНГ.

    Фото: ФТС


    Новости по теме
    26.01.2026
    ФТС предупредила о возможных затруднениях
    На литовской границе
    ЛитваПункт пропускаТаможняЧернышевское
    1
    02.04.2026
    Назначен начальник Приволжского таможенного управления
    Руководитель ФТС России Валерий Пикалёв назначил начальника Приволжского таможенного управления.
    НазначенияПриволжское таможенное управлениеТаможняФТС
    0
    24.03.2026
    Назначен министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК
    Представитель России Сергей Шкляев назначен министром по таможенному сотрудничеству ЕЭК.
    ЕЭКНазначенияТаможня
    0
    30.03.2026
    Экспорт шоколада и печенья из Владимирской области
    Владимирские таможенники проконтролировали экспорт более 2 тыс. тонн шоколада и печенья с начала года.
    Владимирская областьКондитерские изделияТаможняЭкспорт
    0
    17.03.2026
    Назначен начальник Пулковской таможни
    Руководитель ФТС России Валерий Пикалёв назначил начальника Пулковской таможни.
    НазначенияПулковская таможняТаможняФТС
    0
    03.04.2026
    Назначен замруководителя ФТС
    Заместителем руководителя ФТС России назначен Дмитрий Жуков.
    НазначенияТаможняФТС
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    06.04.2026 FESCO меняет терминал судозахода в Калининграде
    06.04.2026 ФГК подписала соглашение с «ЕВРОПАК»
    06.04.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 14, 2026
    03.04.2026 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 14, 2026
    02.04.2026 Прямой жд сервис из Китая в Санкт-Петербург
    02.04.2026 Назначения в Группе FESCO
    Госрегулирование Показать всё
    06.04.2026 Совещание экспертов Совета руководителей таможенных служб СНГ
    03.04.2026 Назначен замруководителя ФТС
    02.04.2026 Назначен начальник Приволжского таможенного управления
    01.04.2026 Стратегия цифровизации от IMO
    01.04.2026 Беспилотники на СМП и в Арктической зоне
    24.03.2026 Назначен министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
