Совещание экспертов Совета руководителей таможенных служб СНГ

В Москве состоялось совещание экспертов Совета руководителей таможенных служб стран СНГ, сообщила Федеральная таможенная служба в своем макс-канале.

Эксперты договорились обменяться опытом использования информационных технологий и программных средств при совершении таможенных операций, а также внедрения перспективных технологий, направленных на совершенствование таможенного администрирования; а также лучших практик использования таможенными органами инспекционно-досмотровых комплексов, в том числе анализа рентгеновских изображений.

Также стороны рассмотрели вопросы классификации отдельных продовольственных товаров и оборудования для экскаваторов, работу по внесению изменений в документы международно-правовой базы СНГ и разработки новых проектов документов в таможенной сфере, необходимость которых была определена в ходе предварительной работы по их инвентаризации.

Стороны договорились внести на подписание Меморандум о взаимопонимании между таможенными службами государств – участников СНГ об упрощении транзитных перевозок.

С целью определения приоритетов дальнейшей интенсификации сотрудничества в сфере обмена ценовой информацией участники совещания обсудили реализацию Соглашения об обмене информацией, необходимой для определения и контроля таможенной стоимости товаров в государствах – участниках СНГ.

