Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
ФТС открывает таможенные классы в Люберцах
20.04.2026

    • В Люберцах на базе Российской таможенной академии подписали соглашение о создании профильных таможенных классов, сообщила Федеральная таможенная служба в своем телеграм-канале.

    Представители Центрального таможенного управления, Российской таможенной академии, МОУ гимназии №1 и МОУ лицея №4 г. Люберцы договорились о реализации проекта, направленного на раннюю профориентацию школьников и подготовку будущих специалистов для таможенных органов.

    Соглашение предусматривает запуск профильных 10-11 классов, реализацию образовательной программы «Основы таможенного дела. Введение в профессию», а также проведение совместных практико-ориентированных мероприятий.

    Ученики смогут познакомиться с деятельностью таможенных органов и выстроить осознанную образовательную и профессиональную траекторию.

    «Знакомство со своими будущими коллегами уже начали в 2025 году с проведения для десятиклассников гимназии и лицея экскурсий по ЦТУ и ЦЭлТ. У нас есть площадки, необходимые технические ресурсы и таможенная инфраструктура, где обучающиеся смогут в интерактивной форме начать знакомиться с профессией таможенника в различных формах. Мы заинтересованы в том, чтобы школьники уже на раннем этапе понимали специфику профессии и осознанно выбирали путь служения государству», – сказал и.о. начальника ЦТУ Владимир Зябко.

    Фото: ФТС


    • Добавить комментарий

  •  



  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •