Волжское пароходство открыло шестую ученую аудиторию

Судоходная компания «Волжское пароходство» открыла шестую брендированную аудиторию в профильных учебных заведениях страны. как сообщили SeaNews в компании, отремонтированный учебный класс появился в столице — в Академии водного транспорта Российского университета транспорта.

В новом кабинете, оформленном в корпоративном стиле Волжского пароходства, есть все необходимое для проведения занятий у будущих моряков и речников – современная удобная мебель, интерактивная панель, компьютер для преподавателя, проектор и другая оргтехника. На стенах размещены информационные материалы об истории и проектах судов компании.

Открытие аудитории стало новым этапом сотрудничества Волжского пароходства и Академии водного транспорта Российского университета транспорта. Ежегодно более 60 учащихся академии проходят практику на теплоходах компании, погружаясь в профессию в составе опытных морских и речных экипажей.

За последние три года тематические кабинеты Волжского пароходства были открыты в Государственном университете морского и речного флота им. С.О. Макарова в Санкт-Петербурге, Волгоградском техникуме водного транспорта имени адмирала флота Н.Д. Сергеева, в Волжском государственном университете водного транспорта, Нижегородском речном училище им. И.П. Кулибина и Нижегородском детском речном пароходстве. За все время существования брендированных учебных классов в них уже прошли теоретическую и практическую подготовку более 6 тыс. будущих моряков и речников.

Фото: «Волжское пароходство»