Выпуск-2026 в учебных заведениях Росморречфлота

В этом году дипломы о высшем и среднем профессиональном образовании подведомственных Росморречфлоту учебных учреждений получили более 7,6 тыс. выпускников.

В их числе, как сообщается на сайте ведомства, 5501 специалист по программам высшего образования и 2189 специалистов по программам среднего профессионального образования.

По профильным направлениям подготовки выпуск составил:

288 бакалавров по направлению «Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства»;

954 специалиста по направлениям подготовки в области кораблестроения, океанотехники и эксплуатации водного транспорта;

2413 выпускника среднего профессионального образования по морским специальностям.

Выпускники получили квалификацию по востребованным специальностям, включая судовождение, эксплуатацию судовых энергетических установок, кораблестроение, управление водным транспортом, а также информационные технологии в транспортной отрасли.

Подготовка квалифицированных кадров для морского и речного транспорта остается одним из приоритетных направлений деятельности образовательных организаций Росморречфлота, подчеркнули в ведомстве.

Фото: Росморречфлот