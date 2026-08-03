Выпуск-2026 в учебных заведениях Росморречфлота

В этом году дипломы о высшем и среднем профессиональном образовании подведомственных Росморречфлоту учебных учреждений получили более 7,6 тыс. выпускников.
В их числе, как сообщается на сайте ведомства, 5501 специалист по программам высшего образования и 2189 специалистов по программам среднего профессионального образования.
По профильным направлениям подготовки выпуск составил:
- 288 бакалавров по направлению «Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства»;
- 954 специалиста по направлениям подготовки в области кораблестроения, океанотехники и эксплуатации водного транспорта;
- 2413 выпускника среднего профессионального образования по морским специальностям.
Выпускники получили квалификацию по востребованным специальностям, включая судовождение, эксплуатацию судовых энергетических установок, кораблестроение, управление водным транспортом, а также информационные технологии в транспортной отрасли.
Подготовка квалифицированных кадров для морского и речного транспорта остается одним из приоритетных направлений деятельности образовательных организаций Росморречфлота, подчеркнули в ведомстве.
Фото: Росморречфлот