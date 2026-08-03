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03.08.2026

Выпуск-2026 в учебных заведениях Росморречфлота

    • В этом году дипломы о высшем и среднем профессиональном образовании подведомственных Росморречфлоту учебных учреждений получили более 7,6 тыс. выпускников.

    Выпуск-2026 в учебных заведениях РосморречфлотаВ их числе, как сообщается на сайте ведомства, 5501 специалист по программам высшего образования и 2189 специалистов по программам среднего профессионального образования.

    По профильным направлениям подготовки выпуск составил:

    • 288 бакалавров по направлению «Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства»;
    • 954 специалиста по направлениям подготовки в области кораблестроения, океанотехники и эксплуатации водного транспорта;
    • 2413 выпускника среднего профессионального образования по морским специальностям.

    Выпуск-2026 в учебных заведениях РосморречфлотаВыпускники получили квалификацию по востребованным специальностям, включая судовождение, эксплуатацию судовых энергетических установок, кораблестроение, управление водным транспортом, а также информационные технологии в транспортной отрасли.

    Подготовка квалифицированных кадров для морского и речного транспорта остается одним из приоритетных направлений деятельности образовательных организаций Росморречфлота, подчеркнули в ведомстве.

    Фото: Росморречфлот


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