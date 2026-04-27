Ушел из жизни Вячеслав Рукша

26 апреля 2026 года на 73-м году жизни скончался Вячеслав Владимирович Рукша, возглавлявший в 2004-2005 годах Федеральное агентство морского и речного транспорта.

Вячеслав Владимирович – человек, связавший свою судьбу и посвятивший всего себя морскому флоту страны, организатор арктического судоходства.

Выпускник Ленинградского высшего инженерного морского училища имени адмирала Макарова по специальности «эксплуатация судового электрооборудования» 1976 года, Вячеслав Владимирович прошел путь от мастера-электрика атомного ледокола «Арктика» до генерального директора Мурманского морского пароходства, занимал посты первого заместителя министра транспорта Российской Федерации, руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта.

В 2008 году возглавил ФГУП «Атомфлот», с 2018 года был назначен заместителем генерального директора — директором Дирекции Северного морского пути Госкорпорации «Росатом».

На всех должностях Вячеслав Владимирович проявлял себя как человек и руководитель с большой буквы, высокий профессионал, глубоко чувствующий и понимающий специфику водного транспорта и опасную работу судов на Северном морском пути.

Его отличало стратегическое мышление, умение видеть главное, неиссякаемая энергия, принципиальность, ответственность и нацеленность на результат.

Вячеслав Владимирович внес огромный вклад в реализацию масштабных проектов развития атомного ледокольного флота, поднял арктическое судоходство России на новые рубежи.

В.В. Рукша говорил: «В общем, я точно не обещаю, что в Арктике начнут яблони цвести, этого и не нужно, но, как я уже говорил, ледоколы будут ходить через льды как трамваи, соединяя самым коротким путем Восток и Запад».

Коллектив Росморречфлота и Арктика скорбят.

С памятью о сыне Российской Арктики Вячеславе Владимировиче Рукше.

Федеральное агентство морского и речного транспорта

Фото: Федеральное агентство морского и речного транспорта