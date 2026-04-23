Эксперимент по таможенному мониторингу будет модернизирован, сообщили SeaNews в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления. Основные новеллы переработанной модели предполагают ряд упрощений для участников эксперимента. Предложения ФТС России были концептуально поддержаны Минфином России.

В планах – расширить круг организаций, которые смогут воспользоваться преимуществами механизма. Для этого рассматривается вопрос о предоставлении всем участникам внешнеэкономической деятельности, являющимся декларантами и не отнесенным к высокому уровню риска, права участвовать в эксперименте. Сейчас к эксперименту допущены УЭО, участники ВЭД низкого уровня риска, а также представители промышленного кластера.

Основные нововведения:

Расширение способов предоставления сведений посредством Личного кабинета участника ВЭД. В случае предоставления удаленного доступа к своей системе учета товаров, лицу не придется прибегать к услугам информационного оператора. Обмен данными будет осуществляться напрямую с таможенным органом, что позволит сократить издержки.

В 2 раза сокращен состав сведений, предоставленных лицом из своей системы учета.

Мониторинг будет постоянным (вместо ежеквартального).

Снижение административной нагрузки на добросовестный бизнес будет осуществляться на основе минимизации контрольных мероприятий и сокращения сроков отдельных процедур, а именно:

снижения частоты применения мер по минимизации рисков в рамках системы управления рисками в отношении декларируемых товарных партий;

не проведения таможенных проверок, а также проверок иных документов и (или) сведений после выпуска товаров в отношении участников;

сокращения срока рассмотрения таможенными органами обращений о внесении изменений в ДТ по результатам таможенного мониторинга до 10 рабочих дней.

Включено положение о рассмотрении возможности освобождения участников таможенного мониторинга от административной ответственности в случае добровольного сообщения о недекларировании или недостоверном декларировании товаров.

Главным принципом эксперимента по таможенному мониторингу останется предоставление возможности его участникам исправить выявленные несоответствия и их последствия без проведения проверки.

Напомним, изначально эксперимент по внедрению таможенного мониторинга планировалось проводить с 3 апреля 2023 по 1 ноября 2024 года, затем сроки проведения эксперимента продлялись.

Фото: ФТС