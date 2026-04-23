Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
23.04.2026

Эксперимент по таможенному мониторингу будет модернизирован

    • Эксперимент по таможенному мониторингу будет модернизирован, сообщили SeaNews в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления. Основные новеллы переработанной модели предполагают ряд упрощений для участников эксперимента. Предложения ФТС России были концептуально поддержаны Минфином России.

    В планах – расширить круг организаций, которые смогут воспользоваться преимуществами механизма. Для этого рассматривается вопрос о предоставлении всем участникам внешнеэкономической деятельности, являющимся декларантами и не отнесенным к высокому уровню риска, права участвовать в эксперименте. Сейчас к эксперименту допущены УЭО, участники ВЭД низкого уровня риска, а также представители промышленного кластера.

    Основные нововведения:

    • Расширение способов предоставления сведений посредством Личного кабинета участника ВЭД. В случае предоставления удаленного доступа к своей системе учета товаров, лицу не придется прибегать к услугам информационного оператора. Обмен данными будет осуществляться напрямую с таможенным органом, что позволит сократить издержки.
    • В 2 раза сокращен состав сведений, предоставленных лицом из своей системы учета.
    • Мониторинг будет постоянным (вместо ежеквартального).

    Снижение административной нагрузки на добросовестный бизнес будет осуществляться на основе минимизации контрольных мероприятий и сокращения сроков отдельных процедур, а именно:

    • снижения частоты применения мер по минимизации рисков в рамках системы управления рисками в отношении декларируемых товарных партий;
    • не проведения таможенных проверок, а также проверок иных документов и (или) сведений после выпуска товаров в отношении участников;
    • сокращения срока рассмотрения таможенными органами обращений о внесении изменений в ДТ по результатам таможенного мониторинга до 10 рабочих дней.

    Включено положение о рассмотрении возможности освобождения участников таможенного мониторинга от административной ответственности в случае добровольного сообщения о недекларировании или недостоверном декларировании товаров.

    Главным принципом эксперимента по таможенному мониторингу останется предоставление возможности его участникам исправить выявленные несоответствия и их последствия без проведения проверки.

    Напомним, изначально эксперимент по внедрению таможенного мониторинга планировалось проводить с 3 апреля 2023 по 1 ноября 2024 года, затем сроки проведения эксперимента продлялись.

    Фото: ФТС


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    17.03.2026
    Назначен начальник Пулковской таможни
    Руководитель ФТС России Валерий Пикалёв назначил начальника Пулковской таможни.
    НазначенияПулковская таможняТаможняФТС
    0
    24.03.2026
    Назначен министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК
    Представитель России Сергей Шкляев назначен министром по таможенному сотрудничеству ЕЭК.
    ЕЭКНазначенияТаможня
    0
    08.04.2026
    Опубликован приказ об изменении принципов распределения деклараций на товары
    Распределение не будет привязано к местам декларирования.
    Декларации на товарытаможенное декларированиеТаможняФТС
    0
    30.03.2026
    Экспорт шоколада и печенья из Владимирской области
    Владимирские таможенники проконтролировали экспорт более 2 тыс. тонн шоколада и печенья с начала года.
    Владимирская областьКондитерские изделияТаможняЭкспорт
    0
    06.04.2026
    Совещание экспертов Совета руководителей таможенных служб СНГ
    В Москве состоялось совещание экспертов Совета руководителей таможенных служб стран СНГ.
    СНГсовещаниеТаможня
    0
    26.01.2026
    ФТС предупредила о возможных затруднениях
    На литовской границе
    ЛитваПункт пропускаТаможняЧернышевское
    1


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    23.04.2026 Контейнерооборот лидеров, 3 месяца 2026
    23.04.2026 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в марте 2026 снизился на 0,2%
    22.04.2026 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в марте 2026 в деталях
    21.04.2026 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    21.04.2026 Назначение в Группе FESCO
    21.04.2026 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в марте 2026 уменьшился на 9,2%
    Госрегулирование Показать всё
    23.04.2026 Одобрено руководство по противодействию мошенничества при регистрации судов
    23.04.2026 Эксперимент по таможенному мониторингу будет модернизирован
    23.04.2026 Правительство установило квоты на вывоз минеральных удобрений
    22.04.2026 Электронная грузовая накладная на бумажном носителе
    21.04.2026 Кадровые изменения в администрациях бассейнов внутренних водных путей
    21.04.2026 Подписан Указ об особенностях таможенного регулирования на государственной границе России
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •