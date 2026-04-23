Контейнерооборот лидеров, 3 месяца 2026

Контейнерооборот Шанхая по итогам первого квартала 2026 года вырос на 6,6% и достиг 14 млн TEU.

Сингапур за отчетный период обработал 11,2 млн TEU. По сравнению с показателем 3 месяцев 2025 года обработка контейнеров в Сингапуре увеличилась на 6,1%.

В марте 2026 года Шанхай перевалил 4,61 млн TEU, на 7,8% больше, чем за предыдущий месяц и на 8,8% больше, чем в марте 2025 года.

Через причалы Сингапура в марте этого года прошло 3,9 млн TEU (плюс 14% к февралю 2026 и плюс 4,3% к марту 2025 года).

Фото: порт Шанхай