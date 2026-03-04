Контейнерооборот Арктического бассейна в январе 2026 вырос на 8,7%

В январе 2026 года контейнерооборот портов Арктического бассейна увеличился на 8,7% относительно показателя января 2025 года.
Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, большая часть контейнеров прошла в каботаже (96,1%), который по итогам отчетного месяца вырос на 4,7%. Экспорт оказался почти в 22 раза больше, чем годом ранее.
Доля Арктического бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в январе 2026 года соответствовала 3,4%.
Груженых контейнеров было обработано на 20,9% больше, чем в январе 2025 года. Из общего объема груженых 2,2% приходилось на рефконтейнеры, 97,8% – на сухие.
94,4% груженых контейнеров прошло в каботаже, 5% – в экспорте, 0,6% – в импорте.
Перевалка порожних контейнеров уменьшилась на 10,5%.
В январе 2026 года доля порта Дудинка в общем контейнерообороте Арктического бассейна составляла 39,1%, на Мурманск приходилось 39%, через Архангельск прошло 19,5%.
