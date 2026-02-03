Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот Арктического бассейна в декабре 2025 в деталях
03.02.2026

Грузооборот Арктического бассейна в декабре 2025: снизилась перевалка угля и кокса

    • В декабре 2025 года грузооборот портов Арктического бассейна снизился на 15,4% относительно показателя декабря 2024 года.

    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ.

    Грузооборот Арктического бассейна в декабре 2025: снизилась перевалка угля и кокса

    Подписаться

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт сократился на 22,2%. В каботаже было перевалено на 2,5% меньше, чем годом ранее. Импорт увеличился в 2,6 раза.

    В декабре 2025 года доля Арктического бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 8,9%.

    В структуре грузооборота портов Арктического региона на нефть приходилось 49,4%. Второй по объемам груз – сжиженный газ (28,8%). Доля угля и кокса в декабре 2025 года составила 5,5%.

    Самая высокая динамика была в сегменте металлолома, перевалка которого выросла в 2,8 раза. Лесных грузов было обработано на 62,7% больше, чем в декабре 2024 года. Оборот тарно-штучных грузов увеличился на 48,4%.

    Наиболее значительно, на 65,1% снизился грузопоток руды. Угля и кокса перевалили на 45,5% меньше, чем годом ранее, цветных металлов – на 36,8% меньше.

    В декабре 2025 года доля порта Мурманск в общем грузообороте Арктического бассейна составляла 51,4%, Сабетта обработала 37,4%, на Варандей приходилось 6,1%.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    13.01.2026
    Морской экспорт удобрений из РФ в ЕС, январь-октябрь 2025
    Польша увеличила поставки из России больше чем на треть.
    Только для подписчиков
    2025Евросоюзморской экспортУдобрения
    0
    23.01.2026
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 4 неделя, 2026
    Ставки повысились.
    Только для подписчиков
    2025Азовское мореЗерновые грузыКаспийское море
    0
    12.01.2026
    Грузы РЖД, 2025 год: снижение на 5,6%
    По большинству номенклатурных позиций по-прежнему наблюдается отрицательная динамика.
    2025ПогрузкаРЖД
    0
    20.01.2026
    Контейнерооборот российских портов в декабре 2025 снизился на 7%
    Импорт сократился на 9,8%, экспорт – на 14,7%.
    2025КонтейнерооборотПОРТСТАТПорты
    0
    21.01.2026
    Грузооборот российских портов в декабре 2025 вырос на 5,1%
    Экспорт увеличился на 7,1%.
    2025ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0
    12.01.2026
    Контейнерооборот Каспийского бассейна в ноябре 2025 в деталях
    Контейнерооборот портов снизился на 77,5%.
    Только для подписчиков
    2025Каспийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0


  •  

    Pioneer AI

    Сократите ФОТ
    на 40-60%

    AI-агент для логистики: автоматизация 80% рутинных звонков и переписок.

    • Работает 24/7 без выходных
    • Мгновенные ответы клиентам
    • Интеграция с вашей ERP
    Спросить Pioneer AI
    Реклама ООО «Си Дата Лаб».ERID:2SDnjcX7EC8



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    03.02.2026 Контейнерооборот Каспийского бассейна в декабре 2025 в деталях
    03.02.2026 Maersk пойдет в Красное море вместе с Hapag-Lloyd
    02.02.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 5, 2026
    02.02.2026 Контейнерооборот Арктического бассейна в декабре 2025 уменьшился на 7,2%
    02.02.2026 MSC заказали среднетоннажные суда
    30.01.2026 Жд перевозки рыбы из Приморского края
    Госрегулирование Показать всё
    03.02.2026 Определены получатели субсидий на морские перевозки в Калининград
    02.02.2026 Новый временный запрет на экспорт бензина
    29.01.2026 Навигационные пломбы станут обязательными с 11 февраля
    29.01.2026 Назначение в Пулковской таможне
    26.01.2026 ФТС предупредила о возможных затруднениях
    23.01.2026 Подготовлен проект закона о беспилотном транспорте
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •