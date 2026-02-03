Грузооборот Арктического бассейна в декабре 2025: снизилась перевалка угля и кокса

В декабре 2025 года грузооборот портов Арктического бассейна снизился на 15,4% относительно показателя декабря 2024 года.

Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ. Подписаться Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

Согласно имеющимся официальным данным, экспорт сократился на 22,2%. В каботаже было перевалено на 2,5% меньше, чем годом ранее. Импорт увеличился в 2,6 раза.

В декабре 2025 года доля Арктического бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 8,9%.

В структуре грузооборота портов Арктического региона на нефть приходилось 49,4%. Второй по объемам груз – сжиженный газ (28,8%). Доля угля и кокса в декабре 2025 года составила 5,5%.

Самая высокая динамика была в сегменте металлолома, перевалка которого выросла в 2,8 раза. Лесных грузов было обработано на 62,7% больше, чем в декабре 2024 года. Оборот тарно-штучных грузов увеличился на 48,4%.

Наиболее значительно, на 65,1% снизился грузопоток руды. Угля и кокса перевалили на 45,5% меньше, чем годом ранее, цветных металлов – на 36,8% меньше.

В декабре 2025 года доля порта Мурманск в общем грузообороте Арктического бассейна составляла 51,4%, Сабетта обработала 37,4%, на Варандей приходилось 6,1%.

Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi