Контейнерооборот Каспийского бассейна в феврале 2026 снизился на 77,7%

В феврале 2026 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна снизился относительно показателя февраля 2025 года на 77,7%.

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт упал на 82,4%, экспорт – на 77,8%. Каботаж снизился на 18,8%.

Доля Каспийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в феврале 2026 года соответствовала 0,03%.

Груженых контейнеров было обработано на 58,6% меньше, чем в феврале 2025 года. Груженых рефконтейнеров не было.

31,7% груженых контейнеров прошло в импорте, 60,6% – в экспорте, 7,7% – в каботаже.

Перевалка порожних контейнеров сократилась на 90,7%.

В отчетном месяце доля порта Астрахань в общем контейнерообороте Каспийского бассейна составляла 75,4%, Оля перевалил 24,6%.

