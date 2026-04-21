Назначение в Группе FESCO
21.04.2026

Назначение в Группе FESCO

    • На должность операционного директора «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» («ФИТ», дочерняя компания Транспортной группы FESCO) назначен Роман Ребец, сообщили SeaNews в Группе.

    Р.Ребец будет отвечать за операционное управление контейнерными перевозками FESCO, включая обеспечение устойчивой работы регулярных сервисов, а также повышение эффективности использования подвижного состава и контейнерного парка Группы.

    Р.Ребец обладает многолетним опытом в сфере железнодорожной и контейнерной логистики, подчеркнули в Группе. До назначения в FESCO почти пять лет занимал должность директора по перевозкам в «ТрансКонтейнере», ранее работал в логистической компании GEFCO и в структурах РЖД.

    Р.Ребец окончил Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) по специальности «Управление процессом перевозок на железнодорожном транспорте», имеет степень Executive MBA Московской школы управления «Сколково».

    Фото: FESCO


