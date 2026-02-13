Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Взяты под стражу топ-менеджеры FESCO
13.02.2026

Взяты под стражу топ-менеджеры FESCO

    • Суд арестовал бывшего председателя совета директоров FESCO по обвинению в растрате, сообщается в официальном телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

    Постановлением Мещанского районного суда города Москвы от 12 февраля 2026 года удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении Андрея Северилова.

    Также Мещанский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 11 апреля 2026 года в отношении заместителя директора по производственному развитию ПАО «ДВМП» Бориса Иванова, обвиняемого в растрате.

    Тем временем пресс-служба FESCO сообщает, что дизель-электроход группы «Василий Головнин» прибыл на индийскую научно-исследовательскую станцию «Бхарати».

    Фото: официальный телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    05.02.2026
    Новое судно на линии FESCO Indian Line West
    Между Новороссийском, Индией и ОАЭ
    FESCO ВместимостьИндияконтейнерный сервис
    0
    19.01.2026
    FESCO расширяет ротацию на сервисе FCDL-1
    Между Владивостоком и Южным Китаем
    FESCO Китайконтейнерный сервисРотация портов
    0
    21.01.2026
    Назначен директор Мурманского транспортного филиала «Норникеля»
    Директором Мурманского транспортного филиала Нортльского никеля» назначен Вадим Лактионов.
    НазначенияНорильский никельТоп-менеджмент
    0
    14.01.2026
    Назначен генеральный директор Волжского пароходства
    Кадровые изменения направлены на дальнейшее укрепление управленческой команды судоходной компании.
    Волжское пароходствоНазначенияТоп-менеджмент
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    13.02.2026 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 7, 2026
    11.02.2026 Все порты Финляндии, итоги 2025
    11.02.2026 Оборот мировых контейнерных линий, итоги 2025
    10.02.2026 Железнодорожные контейнеры, январь 2026
    10.02.2026 Контейнерооборот портов Китая в январе-ноябре 2025
    09.02.2026 Первые контейнерные поезда FESCO из Кургана в Китай
    Госрегулирование Показать всё
    11.02.2026 Обязательные навигационные пломбы в действии
    10.02.2026 10 уголовных дел по факту контрабанды леса
    03.02.2026 Определены получатели субсидий на морские перевозки в Калининград
    02.02.2026 Новый временный запрет на экспорт бензина
    29.01.2026 Навигационные пломбы станут обязательными с 11 февраля
    29.01.2026 Назначение в Пулковской таможне
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •