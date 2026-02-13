Взяты под стражу топ-менеджеры FESCO

Суд арестовал бывшего председателя совета директоров FESCO по обвинению в растрате, сообщается в официальном телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Постановлением Мещанского районного суда города Москвы от 12 февраля 2026 года удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении Андрея Северилова.

Также Мещанский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 11 апреля 2026 года в отношении заместителя директора по производственному развитию ПАО «ДВМП» Бориса Иванова, обвиняемого в растрате.

Тем временем пресс-служба FESCO сообщает, что дизель-электроход группы «Василий Головнин» прибыл на индийскую научно-исследовательскую станцию «Бхарати».

