FESCO повезет «Увелку» в Азию
18.03.2026

    • Транспортная группа FESCO и один из крупнейших производителей крупяной продукции в России компания «Ресурс» подписали соглашение о сотрудничестве для транспортировки круп и другой продукции под брендом «Увелка» на экспорт в страны Азии.

    Как сообщили SeaNews в группе, соответствующий документ подписали на международной выставке «ТрансРоссия» коммерческий директор «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» (ФИТ, входит в FESCO) Алексей Кравченко и директор по логистике ООО «Ресурс» Денис Охтеменко.

    С целью долгосрочного сотрудничества стороны намерены использовать логистические возможности FESCO при поставках продукции торговой марки «Увелка» из Челябинской области в экспортном направлении по основным транспортным маршрутам.

    В частности, FESCO планирует организовать отправки грузов регулярными контейнерными поездами FESCO Chelyabinsk Shuttle East со станции Формачево во Владивосток и далее собственными морскими сервисами в страны Южной и Юго-Восточной Азии.

    Кроме того, стороны рассмотрят возможность организации контейнерных перевозок через сухопутные погранпереходы.

    «Агропромышленный сектор последние годы активно наращивает экспорт в страны Азии, и для производителей ключевую роль играет надежная логистика, обеспечивающая доставку точно в срок», – отметил А.Кравченко.

    Фото: FESCO


    Новости по теме
    18.02.2026
    Экспорт чипсов из Сибири
    5,5 тыс. тонн картофельных чипсов в 18 стран мира
    Продукты питанияСибирьСтатистика таможниЭкспорт
    0
    12.02.2026
    Экспорт масличных из Сибирского федерального округа
    В структуре поставок лидируют рапс.
    МасличныеСибирьЦОК АПКЭкспорт
    0
    18.03.2026
    «РЖД Логистика» и «Логсофт» договорились о сотрудничестве
    В сфере железнодорожных перевозок
    Зерновые грузыКазахстанРЖД ЛогистикаСоглашение
    0
    17.03.2026
    «Рускон» будет сотрудничать с «Голд Логистик»
    В сфере мультимодальных перевозок
    Голд ЛогистикМультимодальный сервисРусконСоглашение
    0
    18.03.2026
    Соглашение FESCO – Деловое объединение кластеров России
    FESCO и Центр по продвижению услуг в области ВЭД и логистики Делового объединения кластеров России будут развивать перевозки для предприятий объединения.
    FESCO АривистДеловое объединение кластеров РоссииСоглашение
    0
    29.01.2026
    Поставки подсолнечного масла из портов Краснодарского края в Иран выросли в 7 раз
    В Сирию – в 3 раза
    НовороссийскРастительное маслоЦОК АПКЭкспорт
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    18.03.2026 FESCO повезет «Увелку» в Азию
    18.03.2026 FESCO и китайская NOVA расширяют сотрудничество
    18.03.2026 Контейнерооборот Балтийского бассейна в феврале 2026 в деталях
    17.03.2026 FESCO назвала сервис в честь панды
    17.03.2026 «Рускон» будет сотрудничать с «Голд Логистик»
    17.03.2026 FESCO впервые выполнила прямой судозаход в Джидду
    Госрегулирование Показать всё
    17.03.2026 Назначен начальник Пулковской таможни
    16.03.2026 Назначения в ФТС
    13.03.2026 Когда будет нужна бумажная накладная
    12.03.2026 О знаках различия для речников
    10.03.2026 Реконструкция МАПП Забайкальск начнется в апреле
    27.02.2026 Расширены границы морского порта Анадырь
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
