FESCO повезет «Увелку» в Азию

Транспортная группа FESCO и один из крупнейших производителей крупяной продукции в России компания «Ресурс» подписали соглашение о сотрудничестве для транспортировки круп и другой продукции под брендом «Увелка» на экспорт в страны Азии.

Как сообщили SeaNews в группе, соответствующий документ подписали на международной выставке «ТрансРоссия» коммерческий директор «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» (ФИТ, входит в FESCO) Алексей Кравченко и директор по логистике ООО «Ресурс» Денис Охтеменко.

С целью долгосрочного сотрудничества стороны намерены использовать логистические возможности FESCO при поставках продукции торговой марки «Увелка» из Челябинской области в экспортном направлении по основным транспортным маршрутам.

В частности, FESCO планирует организовать отправки грузов регулярными контейнерными поездами FESCO Chelyabinsk Shuttle East со станции Формачево во Владивосток и далее собственными морскими сервисами в страны Южной и Юго-Восточной Азии.

Кроме того, стороны рассмотрят возможность организации контейнерных перевозок через сухопутные погранпереходы.

«Агропромышленный сектор последние годы активно наращивает экспорт в страны Азии, и для производителей ключевую роль играет надежная логистика, обеспечивающая доставку точно в срок», – отметил А.Кравченко.

