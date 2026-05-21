Рост грузопотока между Россией и Азербайджаном
21.05.2026

Жд экспорт через порты, апрель 2026

    • В апреле 2026 года по сети РЖД в адрес морских портов было отправлено 28,2 млн тонн экспортных грузов, сообщили «Российские железные дороги» в своем макс-канале. Рост к аналогичному периоду прошлого года составил 12,1%.

    В адрес портов Северо-Запада в ноябре было отгружено 8,8 млн тонн, на 14% меньше, чем годом ранее. Порты Дальнего Востока получили по железной дороге 10,9 млн тонн экспортных грузов (+17,3%), порты Юга – 8,4 млн тонн (+51,4%).

    Положительную динамику обеспечили уголь (рост на 23,8% до 15,7 млн тонн), железная руда (+45,1% до 847 тыс. тонн) и зерно (рост в 2,8 раза до 1,5 млн тонн).

    Всего за январь-апрель 2026 года в направлении морских торговых портов отправлено свыше 107 млн тонн экспортных грузов, на 2,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Фото: РЖД


