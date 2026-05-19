60 млн тонн за 6 лет

За последние шесть лет производственная мощность морских портов на Балтике увеличилась почти на 60 млн тонн и составила более 420 млн тонн, сообщил генеральный директор ФГУП «Росморпорт» Сергей Пылин на совместном заседании Коллегии Федерального агентства морского и речного транспорта и Общественного совета при Росморречфлоте в Санкт-Петербурге.

Основными драйверами развития стали проекты строительства морского терминала в районе компрессорной станции «Портовая», терминала «Ультрамар», универсального торгового терминала «Усть-Луга», морского терминала в Пионерском.

Кроме того, продолжается строительство зернового терминала в порту Высоцк, развитие порта Усть-Луга, в том числе возведение терминала ООО «Еврохим Усть‑Луга» и газоперерабатывающего комплекса «Русхимальянс».

«Балтика является «точкой входа» на судоходные пути по основным и перспективным направлениям грузопотоков в сторону дружественных стран, прежде всего Латинской Америки, Африки, в Индию и другие страны АТР, а также конкурентоспособна с точки зрения плеча доставки грузов в порты Балтики, в особенности минеральных удобрений ввиду локализации производств преимущественно на Северо-Западе», – цитирует С.Пылина пресс-служба Росморречфлота.

Объем перевалки грузов в Балтийском бассейне за 2025 год составил свыше 240 млн тонн. Изменение направлений экспортных и импортных грузов в морских портах Балтики, а также переориентация грузов из портов сопредельных стран повлияли на значительный рост объемов перевалки. Так, перевалка нефти выросла на 34 %, химических и минеральных удобрений – в 3,3 раза.

По словам главы «Росморпорта», адаптация портов Санкт-Петербурга и Ленинградской области к изменившимся направлениям транспортных потоков уже пройдена.

В Балтийском бассейне ФГУП «Росморпорт» осуществляет деятельность в семи морских портах: Большой порт Санкт-Петербург, Пассажирский порт Санкт-Петербург, Выбор, Высоцк, Калининград, Приморск и Усть-Луга.

Совместное заседание Коллегии Федерального агентства морского и речного транспорта и Общественного совета при Росморречфлоте приурочено к 150-летию ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова и проходит в Санкт-Петербурге. Участие принимают полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя, советник Президента Российской Федерации, заместитель Председателя Морской коллегии Федерации Игорь Левитин, заместитель Министра транспорта России Александр Пошивай, руководители и работники отраслевых предприятий и организаций.

