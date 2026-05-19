Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
60 млн тонн за 6 лет
19.05.2026

60 млн тонн за 6 лет

    • За последние шесть лет производственная мощность морских портов на Балтике увеличилась почти на 60 млн тонн и составила более 420 млн тонн, сообщил генеральный директор ФГУП «Росморпорт» Сергей Пылин на совместном заседании Коллегии Федерального агентства морского и речного транспорта и Общественного совета при Росморречфлоте в Санкт-Петербурге.

    Основными драйверами развития стали проекты строительства морского терминала в районе компрессорной станции «Портовая», терминала «Ультрамар», универсального торгового терминала «Усть-Луга», морского терминала в Пионерском.

    Кроме того, продолжается строительство зернового терминала в порту Высоцк, развитие порта Усть-Луга, в том числе возведение терминала ООО «Еврохим Усть‑Луга» и газоперерабатывающего комплекса «Русхимальянс».

    «Балтика является «точкой входа» на судоходные пути по основным и перспективным направлениям грузопотоков в сторону дружественных стран, прежде всего Латинской Америки, Африки, в Индию и другие страны АТР, а также конкурентоспособна с точки зрения плеча доставки грузов в порты Балтики, в особенности минеральных удобрений ввиду локализации производств преимущественно на Северо-Западе», – цитирует С.Пылина пресс-служба Росморречфлота.

    Объем перевалки грузов в Балтийском бассейне за 2025 год составил свыше 240 млн тонн. Изменение направлений экспортных и импортных грузов в морских портах Балтики, а также переориентация грузов из портов сопредельных стран повлияли на значительный рост объемов перевалки. Так, перевалка нефти выросла на 34 %, химических и минеральных удобрений – в 3,3 раза.

    По словам главы «Росморпорта», адаптация портов Санкт-Петербурга и Ленинградской области к изменившимся направлениям транспортных потоков уже пройдена.

    «Балтика является «точкой входа» на судоходные пути по основным и перспективным направлениям грузопотоков в сторону дружественных стран, прежде всего Латинской Америки, Африки, в Индию и другие страны АТР, а также конкурентоспособна с точки зрения плеча доставки грузов в порты Балтики, в особенности минеральных удобрений ввиду локализации производств преимущественно на Северо-Западе», – подчеркнул С.Пылин.

    В Балтийском бассейне ФГУП «Росморпорт» осуществляет деятельность в семи морских портах: Большой порт Санкт-Петербург, Пассажирский порт Санкт-Петербург, Выбор, Высоцк, Калининград, Приморск и Усть-Луга.

    Совместное заседание Коллегии Федерального агентства морского и речного транспорта и Общественного совета при Росморречфлоте приурочено к 150-летию ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова и проходит в Санкт-Петербурге. Участие принимают полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя, советник Президента Российской Федерации, заместитель Председателя Морской коллегии Федерации Игорь Левитин, заместитель Министра транспорта России Александр Пошивай, руководители и работники отраслевых предприятий и организаций.

    Фото: ФГУП «Росморпорт»


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    20.03.2026
    Грузооборот Балтийского бассейна в феврале 2026 сократился на 15,3%
    Экспорт уменьшился на 15,9%
    2026ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0
    30.03.2026
    Контейнерооборот Каспийского бассейна в феврале 2026 в деталях
    Контейнерооборот портов снизился на 77,7%.
    Только для подписчиков
    2026Каспийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    30.03.2026
    Грузооборот Арктического бассейна в феврале 2026: выросла перевалка сжиженного газа
    Экспорт увеличился на 2%, каботаж – на 57,7%.
    2026Арктический бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    28.04.2026
    Грузооборот Арктического бассейна в марте 2026 увеличился на 7,8%
    Экспорт увеличился на 0,8%, каботаж – на 21,4%.
    2026Арктический бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    17.04.2026
    Жд экспорт через порты, март 2026
    В марте 2026 года по сети РЖД в адрес морских портов было отправлено 28 млн тонн экспортных грузов.
    2026ПортыРЖДЭкспорт
    0
    29.04.2026
    Грузооборот Каспийского бассейна в марте 2026 в деталях
    Вырос на 84,1%.
    Только для подписчиков
    2026ГрузооборотКаспийский бассейнПОРТСТАТ
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    19.05.2026 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    18.05.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 20, 2026
    15.05.2026 FESCO доставила первые контейнеры из России в Танзанию
    15.05.2026 Сервис ПОРТСТАТ Контейнеры обновлен
    14.05.2026 «Дальрефтранс» повезет продукты халяльно
    13.05.2026 HHLA сократила перевалку, но увеличила выручку
    Госрегулирование Показать всё
    18.05.2026 Продлен запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов
    15.05.2026 Продлен круглосуточный режим в МАПП Забайкальск
    13.05.2026 Правительство одобрило концепцию развития рынка беспилотных грузоперевозок
    05.05.2026 Утверждены правила обмена электронных грузовых накладных
    30.04.2026 Назначение в Брянской таможне
    30.04.2026 Режим работы таможенных постов СЗТУ на майских праздниках
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •