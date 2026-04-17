Жд экспорт через порты, март 2026

В марте 2026 года по сети РЖД в адрес морских портов было отправлено 28 млн тонн экспортных грузов, сообщили «Российские железные дороги» в своем макс-канале. Рост к аналогичному периоду прошлого года составил 4,7%.

В адрес портов Северо-Запада в ноябре было отгружено 8,5 млн тонн, на 18% меньше, чем годом ранее. Порты Дальнего Востока получили по железной дороге 11,5 млн тонн экспортных грузов (+9,3%), порты Юга – 8 млн тонн (+37%).

Положительную динамику обеспечили уголь (рост на 10,3% до 14,8 млн тонн), железная руда (рост в 1,4 раза до 698 тыс. тонн) и зерно (рост в 2,2 раза до 1,6 млн тонн).

Всего за первый квартал 2026 года в направлении морских торговых портов отправлено свыше 79 млн тонн экспортных грузов, что соответствует показателю за аналогичный период прошлого года.

Фото: РЖД