РЖД дает скидки на зерно

Правление РЖД приняло решение о предоставлении скидок на перевозки зерна из Сибири.

Решение распространяется на перевозки из Сибирского федерального округа зерновых и зернобобовых культур в вагонах-зерновозах в направлении портов.

В направлении припортовых станций Дальневосточной железной дороги и Октябрьской железной дороги установлен коэффициент 0,8.

В направлении припортовых станций Северо-Кавказской железной дороги, за исключением станций Вышестеблиевская (мост), Махачкала (эксп.) и Махачкала (эксп.) (паром) установлен коэффициент 0,885.

Данные коэффициенты не применяются на первоначальном и на последующих участках перевозки в случае изменения первоначальной железнодорожной станции назначения (переадресовки) груза, как в пути следования, так и на первоначальной станции назначения.

Как отмечают в компании, решение направлено на привлечение дополнительных объёмов грузов на железнодорожный транспорт и будет действовать с 5 марта до конца 2026 года.

Фото: РЖД