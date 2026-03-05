Информационно-аналитическое агентство
РЖД дает скидки на зерно
05.03.2026

РЖД дает скидки на зерно

    • Правление РЖД приняло решение о предоставлении скидок на перевозки зерна из Сибири. 

    Решение распространяется на перевозки из Сибирского федерального округа зерновых и зернобобовых культур в вагонах-зерновозах в направлении портов.

    В направлении припортовых станций Дальневосточной железной дороги и Октябрьской железной дороги установлен коэффициент 0,8.

    В направлении припортовых станций Северо-Кавказской железной дороги, за исключением станций Вышестеблиевская (мост), Махачкала (эксп.) и Махачкала (эксп.) (паром) установлен коэффициент 0,885.

    Данные коэффициенты не применяются на первоначальном и на последующих участках перевозки в случае изменения первоначальной железнодорожной станции назначения (переадресовки) груза, как в пути следования, так и на первоначальной станции назначения.

    Как отмечают в компании, решение направлено на привлечение дополнительных объёмов грузов на железнодорожный транспорт и будет действовать с 5 марта до конца 2026 года.

    Фото: РЖД


    Новости по теме
    09.02.2026
    Первые контейнерные поезда FESCO из Кургана в Китай
    С зерновыми грузами
    KurganЗерноКитайКонтейнерный поезд
    0
    13.02.2026
    Экспорт зернового сырья из Сибирского региона
    Экспорт зерновых культур из Сибирского региона составил в 2025 году порядка 1,65 млн тонн.
    ЗерноСибирьЦОК АПКЭкспорт
    0
    18.02.2026
    33,8 млрд рублей на развитие Восточного полигона
    Направят РЖД в 2026 году
    Восточный полигонИнвестицииИнфраструктураРЖД
    0
    02.02.2026
    Грузы РЖД, январь 2026: снижение на 4%
    По отдельным грузам наметился рост.
    2026ПогрузкаРЖД
    0
    22.01.2026
    Экспорт по жд черных металлов, итоги 2025
    Перевозки чёрных металлов на экспорт в 2025 году выросли на 11,1%.
    РЖДЧерные металлыЭкспорт
    0
    02.03.2026
    Экспорт зерна из Сибири достиг исторического рекорда – «Русагротранс»
    В сезоне 2026/27 года валовой сбор пшеницы в России может составить 89,5 млн тонн.
    ЗерноПрогнозРусагротрансЭкспорт
    0


