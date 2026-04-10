Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Финансовые и операционные показатели FESCO за 2025 год

    • Транспортная группа FESCO опубликовала операционные и финансовые результаты за 2025 год.

    Как сообщили SeaNews в Группе, объем интермодальных перевозок вырос относительно показателя 2024 года на 7% и составил 678 тыс. TEU. Объем перевозок на внешнеторговых линиях увеличился на 5% до 525 тыс. TEU, каботажные перевозки выросли на 19% до 123 тыс. TEU. Владивостокский морской торговый порт, несмотря на снижение контейнеропотока на 8% сохраняет лидерство по контейнерообороту в России шестой год подряд. В 2025 году объем перевалки контейнерных грузов в порту составил 806 тыс. TEU. Транспортных средств было обработано 136 тыс. ед., на 29% боьлше, чем годом ранее.

    «На фоне негативных макроэкономических тенденций, включая высокую ключевую ставку ЦБ и волатильность курсов валют, а также снижения потребительской и деловой активности, контейнерный рынок России по итогам 12 месяцев 2025 года снизился на 5% к 2024 году (в т.ч. импорт через Дальний Восток снизился на 22%), – отмечают в Группе. – Дополнительное давление на логистическую отрасль России оказало снижение ставок фрахта в направлении Юго-Восточная Азия – Дальний Восток и снижение доходности железнодорожных перевозок. Несмотря на негативную рыночную конъюнктуру, FESCO смогла нарастить доли рынка на ключевых направлениях, что позволило продемонстрировать стабильные финансовые показатели».

    Выручка Группы составила 171 583 млн рублей, на 7% ниже, чем годом ранее. Показатель EBITDA упал на 48% до 28 369 млн рублей, рентабельность по EBITDA снизилась на 12 проц. пунктов до 17%. Чистый убыток составил 3 169 млн рублей против чистой прибыли 25 408 млн рублей.

    Убыток, поясняют в Группе, связан в том числе в связи с наличием отрицательного бумажного эффекта курсовых разниц в результате переоценки внутригрупповых трансграничных обязательств: «Эффект данного фактора на показатель чистой прибыли составил 8,8 млрд руб. убытка в 2025 году против 4,3 млрд руб. прибыли в 2024 году. Соответственно, при отсутствии данного фактора показатель чистой прибыли за 2025 год оценивается в размере 5,6 млрд руб. Группа планировала погашение данных обязательств в 2025 году, но в результате включения в санкционный список ЕС вынуждена была отложить данные планы на 2026 год. В то же время данные переоценки не оказывают влияния на операционную деятельность Группы».

    Чистый долг по состоянию на 31 декабря 2025 года снизился с 24 270 млн рублей до 22 229 млн рублей в сравнении с 2024 годом.

    Фото: FESCO

     


    • Добавить комментарий

  •  



  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •