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Контейнерооборот Каспийского бассейна в ноябре 2025 в деталях
05.06.2026

Контейнерооборот Каспийского бассейна в апреле 2026 снизился на 59,9%

    • В апреле 2026 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна снизился относительно показателя апреля 2025 года на 59,9%.

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    Контейнерооборот Каспийского бассейна в апреле 2026 снизился на 59,9%

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    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт упал на 28,1%, экспорт – на 77,6%. Каботаж снизился на 60,4%.

    Доля Каспийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в апреле 2026 года соответствовала 0,06%.

    Груженых контейнеров было обработано на 20,8% меньше, чем в апреле 2025 года. Груженых рефконтейнеров не было.

    68,3% груженых контейнеров прошло в импорте, 26,2% – в экспорте, 5,4% – в каботаже.

    Перевалка порожних контейнеров сократилась на 90,6%.

    В отчетном месяце 85,1% общего контейнерооборота Каспийского бассейна составлял порт Астрахань, 14,9% – порт Оля.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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