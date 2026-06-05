Контейнерооборот Каспийского бассейна в апреле 2026 снизился на 59,9%

В апреле 2026 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна снизился относительно показателя апреля 2025 года на 59,9%.

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Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт упал на 28,1%, экспорт – на 77,6%. Каботаж снизился на 60,4%.

Доля Каспийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в апреле 2026 года соответствовала 0,06%.

Груженых контейнеров было обработано на 20,8% меньше, чем в апреле 2025 года. Груженых рефконтейнеров не было.

68,3% груженых контейнеров прошло в импорте, 26,2% – в экспорте, 5,4% – в каботаже.

Перевалка порожних контейнеров сократилась на 90,6%.

В отчетном месяце 85,1% общего контейнерооборота Каспийского бассейна составлял порт Астрахань, 14,9% – порт Оля.

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