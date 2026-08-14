Минтранс предложил создать Морскую администрацию Российской Федерации, сообщило ведомство в своем макс-канале. Новая структура будет координировать морскую деятельность страны в области торгового мореплавания, включая госрегистрацию судов и защиту флота

По поручению Президента разработан законопроект о централизации управления в сфере торгового мореплавания. Сейчас административные функции распределены между капитанами морских портов, что соответствовало запросам морского судоходства. При этом логистика морских перевозок меняется, а вместе с ней роль национальной морской администрации требует усиления.

В связи с этим планируется централизовать регистрацию морских судов, прав на них и сделок с ними по принципу «одного окна», а также упростить и ускорить связанные с этим процедуры.

Отдельное направление – дипломирование моряков. Его также предлагается унифицировать и перевести в централизованный цифровой формат, чтобы для получения рабочего диплома не нужно было лично обращаться в центральный офис Морской администрации.

Законопроект также предусматривает создание полноценной системы мониторинга российских судов в Мировом океане: не только их местоположения, но и технического состояния, укомплектованности экипажами, соблюдения трудовых норм и взаимодействия с иностранными администрациями.

Новый институт должен сделать систему более понятной и удобной для судовладельцев и моряков. Он будет управляться федеральным бюджетным учреждением, находящимся в ведении министерства и созданным на базе существующих администраций морских портов.

Капитаны морских портов при этом сохранят особый статус, но их работа будет сосредоточена на портовых задачах: контроле судов, оформлении заходов и выходов из портов, обеспечении безопасности плавания в портах и на подходах к ним.

Законопроект О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

Фото: Минтранс России