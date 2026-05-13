Правительство одобрило концепцию развития рынка беспилотных грузоперевозок в России до 2035 года, сообщила пресс-служба Министерства транспорта РФ в своем макс-канале.

Документ подготовлен Минтрансом России и Ассоциацией «Цифровой транспорт и логистика» при участии МВД, Минпромторга, Минэкономразвития, ГК «Автодор», производителей грузовиков и крупных перевозчиков. Концепция отражает, как рынок будет переходить к более высоким уровням автоматизации в ближайшие годы.

Практический опыт в этой сфере уже имеется: автономные грузовики работают на маршруте Санкт-Петербург — Казань, их общий пробег превысил 17 млн км. Ожидается, что уже через два года на дорогах появится техника, способная двигаться без человека в кабине.

Согласно концепции, предполагается, что к 2035 году доля беспилотных грузовиков в грузообороте автомобильного транспорта может составить около 19%, а парк такой техники вырастет почти до 57 тысяч машин.

В Минтрансе рассчитывают, что высокоавтоматизированный грузовик сможет заменить два обычных, и к 2030 году совокупная экономия участников рынка за счет использования беспилотного автотранспорта может достичь 4,2 млрд рублей в год, к 2035 году — 108,6 млрд рублей в год.

У беспилотных грузовиков. поясняют в Минтрансе, выше производительность: они могут проходить до 300 тысяч км в год, что примерно вдвое больше, чем у обычной фуры. Кроме того, доставка может ускориться более чем в два раза, а расходы на обслуживание и ремонт — снизиться за счет более предсказуемой эксплуатации.

Сейчас для этого направления готовится правовую и техническую базу. Минтрансом совместно с АЦТЛ и бизнесом разработан проект федерального закона о высокоавтоматизированных транспортных средствах. Дальше планируются подзаконные акты, при необходимости — изменения в ПДД, а также запуск системы технического регулирования и сертификации.

Отдельный блок — контроль технологической зрелости. Для этого создается единая система идентификации на базе «ЭРА-ГЛОНАСС». Она позволяет вместо оценок опираться на реальные данные: например, по безаварийному пробегу и в перспективе — по километражу в полностью автономном режиме.

