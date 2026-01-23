Подготовлен проект закона о беспилотном транспорте

Минтранс России разместил на общественное обсуждение проект федерального закона о высокоавтоматизированных транспортных средствах (ВАТС), сообщается в телеграм-канале ведомства.

Сейчас беспилотный транспорт тестируется в рамках экспериментов. Закон позволит перейти к полноценной работе: закрепит ответственность операторов, требования к системе операторского контроля, порядок допуска беспилотников на дороги общего пользования, а также механизм их онлайн-мониторинга.

В отличие от экспериментов, где вся ответственность полностью ложится на производителя автономного транспорта, в проекте закона она будет распределяться между изготовителем ВАТС, разработчиком автоматизированной системы вождения (АСВ), владельцем/эксплуатантом, авторизованным сервисным центром и оператором дистанционной поддержки.

В министерстве рассчитывают, что работа беспилотников станет безопаснее: в документе закреплены условия их допуска к участию в дорожном движении, среди которых обязательный госучет, техническое состояние, защита от несанкционированного вмешательства в работу АСВ, страхование.

Также определяются полномочия госорганов и ответственность всех заинтересованных сторон.

Отдельно закреплен блок мониторинга и дистанционной поддержки. Оператор сможет активировать или деактивировать АСВ, корректировать маршрут, а в случае ДТП – оперативно информировать ГИБДД и вызывать соответствующие службы при наличии пострадавших.

Онлайн-мониторинг движения ВАТС будет осуществляется через единую систему идентификации беспилотного транспорта на базе «ЭРА-ГЛОНАСС». На сегодня к платформе подключены 95 грузовиков, курсирующих на М-11, М-4 и ЦКАД. Федеральный закон нормативно закрепит действующий механизм.

Проект ФЗ О высокоавтоматизированных транспортных средствах

Фото: Минтранс