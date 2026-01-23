Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Первый беспилотный грузовик проехал от Петербурга до Казани
23.01.2026

Подготовлен проект закона о беспилотном транспорте

    • Минтранс России разместил на общественное обсуждение проект федерального закона о высокоавтоматизированных транспортных средствах (ВАТС), сообщается в телеграм-канале ведомства.

    Сейчас беспилотный транспорт тестируется в рамках экспериментов. Закон позволит перейти к полноценной работе: закрепит ответственность операторов, требования к системе операторского контроля, порядок допуска беспилотников на дороги общего пользования, а также механизм их онлайн-мониторинга.

    В отличие от экспериментов, где вся ответственность полностью ложится на производителя автономного транспорта, в проекте закона она будет распределяться между изготовителем ВАТС, разработчиком автоматизированной системы вождения (АСВ), владельцем/эксплуатантом, авторизованным сервисным центром и оператором дистанционной поддержки.

    В министерстве рассчитывают, что работа беспилотников станет безопаснее: в документе закреплены условия их допуска к участию в дорожном движении, среди которых обязательный госучет, техническое состояние, защита от несанкционированного вмешательства в работу АСВ, страхование.

    Также определяются полномочия госорганов и ответственность всех заинтересованных сторон.

    Отдельно закреплен блок мониторинга и дистанционной поддержки. Оператор сможет активировать или деактивировать АСВ, корректировать маршрут, а в случае ДТП – оперативно информировать ГИБДД и вызывать соответствующие службы при наличии пострадавших.

    Онлайн-мониторинг движения ВАТС будет осуществляется через единую систему идентификации беспилотного транспорта на базе «ЭРА-ГЛОНАСС». На сегодня к платформе подключены 95 грузовиков, курсирующих на М-11, М-4 и ЦКАД. Федеральный закон нормативно закрепит действующий механизм.

    Проект ФЗ О высокоавтоматизированных транспортных средствах

    Фото: Минтранс


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    Подходящих материалов не найдено


  •  

    Сократите ФОТ
    на 40-60%
    AI-агент забирает на себя 80% рутины в логистике.
    24/7 без выходных Ответ за 1 сек Интеграция ERP
    Спросить Pioneer AI
    Реклама ООО «Си Дата Лаб».ERID:2SDnjcX7EC8



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    23.01.2026 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в декабре 2025 в деталях
    23.01.2026 Новая техника на терминалах Глобал Портс в Петербурге
    23.01.2026 400-е собственное судно
    22.01.2026 Силовой плинтус для крепления грузов в контейнерах
    22.01.2026 Контейнерооборот Балтийского бассейна в декабре 2025 снизился на 1,8%
    21.01.2026 Контейнерооборот Балтийского бассейна в декабре 2025 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    23.01.2026 Подготовлен проект закона о беспилотном транспорте
    15.01.2026 Субсидии на морские перевозки в Калининградскую область
    12.01.2026 Продлен упрощённый порядок ввоза отдельных видов электронных устройств
    12.01.2026 Продлены повышенные пошлины на экспорт лесоматериалов
    30.12.2025 Назначение в Росморречфлоте
    30.12.2025 Новая квота на экспорт лома и отходов черных металлов
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •