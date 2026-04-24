Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Растут прямые поставки фруктов и овощей в Красноярский край
24.04.2026

ФТС об отсрочке уплаты НДС при ввозе товаров

    • Опубликован Указ Президента Российской Федерации № 263 от 20 апреля 2026 года «О дополнительных мерах по повышению устойчивости развития российской экономики». Федеральная таможенная служба в своем макс-канале пояснила:

    Отсрочка уплаты НДС при ввозе товаров предоставляется на срок до 3 месяцев с даты выпуска товаров и без уплаты процентов за ее предоставление.

    В эксперименте смогут принять участие юридические лица, включенные в реестр УЭО и/или в перечень системообразующих организаций российской экономики, при соответствии следующим требованиям на дату подачи заявления о предоставлении отсрочки: 

    • участие в эксперименте по таможенному мониторингу;
    • применение общего режима налогообложения;
    • отсутствие неисполненной обязанности по уплате таможенных платежей, пошлин;
    • отсутствие неисполненной обязанности по уплате административного штрафа за правонарушения, отнесенные к компетенции таможенных органов;
    • отсутствие возбужденных в отношении учредителей и/или руководителей уголовных дел, предварительное расследование по которым относится к компетенции таможенных органов и причиненный ущерб по которым не возмещен;
    • отсутствие в производстве арбитражного суда дела о несостоятельности (банкротстве);
    • наличие генерального обеспечения исполнения обязанности по уплате НДС в виде денежного залога или банковской гарантии со сроком действия не менее 3 месяцев со дня наступления срока обязанности уплаты НДС.

    Последующая продажа товаров, в отношении которых предоставлена отсрочка, должна осуществляться либо физическим лицам, не являющимся ИП, либо организациям, применяющим общий режим налогообложения.

    Заявление о предоставлении отсрочки можно подать до 15 июня 2027 года включительно.

    Фото: ФТС


    • Добавить комментарий

  •  



    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •