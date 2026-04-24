ФТС об отсрочке уплаты НДС при ввозе товаров

Опубликован Указ Президента Российской Федерации № 263 от 20 апреля 2026 года «О дополнительных мерах по повышению устойчивости развития российской экономики». Федеральная таможенная служба в своем макс-канале пояснила:

Отсрочка уплаты НДС при ввозе товаров предоставляется на срок до 3 месяцев с даты выпуска товаров и без уплаты процентов за ее предоставление.

В эксперименте смогут принять участие юридические лица, включенные в реестр УЭО и/или в перечень системообразующих организаций российской экономики, при соответствии следующим требованиям на дату подачи заявления о предоставлении отсрочки:

участие в эксперименте по таможенному мониторингу;

применение общего режима налогообложения;

отсутствие неисполненной обязанности по уплате таможенных платежей, пошлин;

отсутствие неисполненной обязанности по уплате административного штрафа за правонарушения, отнесенные к компетенции таможенных органов;

отсутствие возбужденных в отношении учредителей и/или руководителей уголовных дел, предварительное расследование по которым относится к компетенции таможенных органов и причиненный ущерб по которым не возмещен;

отсутствие в производстве арбитражного суда дела о несостоятельности (банкротстве);

наличие генерального обеспечения исполнения обязанности по уплате НДС в виде денежного залога или банковской гарантии со сроком действия не менее 3 месяцев со дня наступления срока обязанности уплаты НДС.

Последующая продажа товаров, в отношении которых предоставлена отсрочка, должна осуществляться либо физическим лицам, не являющимся ИП, либо организациям, применяющим общий режим налогообложения.

Заявление о предоставлении отсрочки можно подать до 15 июня 2027 года включительно.

Фото: ФТС