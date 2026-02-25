Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Экзотика на таможне
25.02.2026

Экзотика на таможне

    • Экзотика на таможнеВ 2025 году Шереметьевская таможня оформила 168 партий экзотических животных, сообщила ФТС в своем телеграм-канале.

    Среди «пассажиров» в прошлом году были антилопы, гепарды, слон, капибары, бинтуронги, морской котик, сиамский крокодил, китоглав, пингвины, уссурийские филины, тигры и трагопан.

    Основными странами-экспортерами стали Филиппины, Израиль, Турция и Испания.

    Оформление живых животных осуществляется таможенниками в приоритетном порядке для обеспечения максимально комфортных условий их транспортировки, подчеркнули в ФТС.

    Фото: ФТС

    P.S. Для тех, кто, как и мы, не в курсе биологических тонкостей: трагопан и китоглав – это птицы, а бинтуронг, он же кошачий медведь – это такая зверуха, напоминающая енота, с кошачьим строением тела, обезьяньим хвостом и когтями мангуста. На фото – он самый.


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    11.02.2026
    Растет импорт тканей авиатранспортом
    Через Шереметьево
    АвиалогистикаИмпортКитайТкани
    0
    17.02.2026
    Импорт пестицидов через Новороссийск, первые итоги 2026
    Рост в январе – в 4 раза.
    ИмпортНовороссийскПестицидыЦОК АПК
    0
    15.01.2026
    Российский экспорт и импорт, 11 месяцев 2025
    Внешнеторговый оборот России по итогам января-ноября 2025 года составил 622,7 млрд долларов.
    ИмпортСтатистика таможниТоварооборотЭкспорт
    0
    12.02.2026
    Российский экспорт и импорт, итоги 2025
    Внешнеторговый оборот России по итогам 2025 года составил 697,3 млрд долларов.
    2025ИмпортСтатистика таможниЭкспорт
    0
    06.02.2026
    Китайский гибридный беспилотный грузовой самолет совершил первый полет
    В городе Чунцин
    АвиаперевозкиБеспилотникИнновацииТехнологии
    0
    09.02.2026
    На Урале в два раза вырос импорт гранатов
    Более 60% импорта обеспечивает Узбекистан.
    ИмпортСтатистика таможниУралФрукты
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    25.02.2026 Контейнерные порты Турции, январь 2026
    25.02.2026 Оборудование для завода по производству снеков
    25.02.2026 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в январе 2026 сократился на 15,4%
    24.02.2026 «Модуль» будет развивать сухой порт в Архангельске
    24.02.2026 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в январе 2026 в деталях
    24.02.2026 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 8, 202
    Госрегулирование Показать всё
    24.02.2026 С 1 марта 2026 года на базе «ГосЛога» начнет работу Реестр экспедиторов
    24.02.2026 ФТС России и Таможенная администрация Ирана договорились о упрощении таможенных процедур
    20.02.2026 Утверждено положение о национальной цифровой транспортно-логистической платформе «ГосЛог»
    18.02.2026 Субсидии на скоростные пассажирские перевозки
    11.02.2026 Обязательные навигационные пломбы в действии
    10.02.2026 10 уголовных дел по факту контрабанды леса
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •