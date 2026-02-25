Экзотика на таможне

В 2025 году Шереметьевская таможня оформила 168 партий экзотических животных, сообщила ФТС в своем телеграм-канале.

Среди «пассажиров» в прошлом году были антилопы, гепарды, слон, капибары, бинтуронги, морской котик, сиамский крокодил, китоглав, пингвины, уссурийские филины, тигры и трагопан.

Основными странами-экспортерами стали Филиппины, Израиль, Турция и Испания.

Оформление живых животных осуществляется таможенниками в приоритетном порядке для обеспечения максимально комфортных условий их транспортировки, подчеркнули в ФТС.

Фото: ФТС

P.S. Для тех, кто, как и мы, не в курсе биологических тонкостей: трагопан и китоглав – это птицы, а бинтуронг, он же кошачий медведь – это такая зверуха, напоминающая енота, с кошачьим строением тела, обезьяньим хвостом и когтями мангуста. На фото – он самый.