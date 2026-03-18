1200 кг «змеиного фрукта»

Сотрудники Пулковской таможни в январе-феврале 2026 года провели контроль в отношении 1200 кг экзотических фруктов – салаков, сообщили SeaNews в пресс-службе СЗТУ.

Салак, он же «змеиный фрукт», регулярно прибывает в аэропорт Пулково с конца 2024 года. За прошедший год пулковские таможенники проверили 27 партий салаков общим весом более 26,5 тонн.

Плоды, выращенные на плантациях Таиланда, доставлялись в Северную столицу воздушным транспортом и напрямую из Таиланда, и транзитом через Дубай.

Всего в минувшем году сотрудники Пулковской таможни провели таможенные операции в отношении 43 партий различных экзотических фруктов, 32,5 тонны из которых (салак, папайя, джекфрут) поступили на внутренний рынок Северо-Запада.

«В последние годы произошла переориентация внешней торговли российских компаний на восток, и все больше экзотических фруктов доставляется в наш регион воздушным транспортом из Юго-Восточной Азии. Со стороны таможенных органов мы максимально сократили время между прибытием товара на таможенную территорию и выпуском его для внутреннего потребления, сохранив при этом неизменно высокое качество государственного контроля», – прокомментировал начальник Пулковской таможни Эдуард Березинский.

