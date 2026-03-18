1200 кг «змеиного фрукта»

    • Сотрудники Пулковской таможни в январе-феврале 2026 года провели контроль в отношении 1200 кг экзотических фруктов – салаков, сообщили SeaNews в пресс-службе СЗТУ.

    1200 кг «змеиного фрукта»

    Салак, он же «змеиный фрукт», регулярно прибывает в аэропорт Пулково с конца 2024 года. За прошедший год пулковские таможенники проверили 27 партий салаков общим весом более 26,5 тонн.

    Плоды, выращенные на плантациях Таиланда, доставлялись в Северную столицу воздушным транспортом и напрямую из Таиланда, и транзитом через Дубай.

    Всего в минувшем году сотрудники Пулковской таможни провели таможенные операции в отношении 43 партий различных экзотических фруктов, 32,5 тонны из которых (салак, папайя, джекфрут) поступили на внутренний рынок Северо-Запада.

    «В последние годы произошла переориентация внешней торговли российских компаний на восток, и все больше экзотических фруктов доставляется в наш регион воздушным транспортом из Юго-Восточной Азии. Со стороны таможенных органов мы максимально сократили время между прибытием товара на таможенную территорию и выпуском его для внутреннего потребления, сохранив при этом неизменно высокое качество государственного контроля», – прокомментировал начальник Пулковской таможни Эдуард Березинский.

    Фото: пресс-служба СЗТУ


    Новости по теме
    09.02.2026
    На Урале в два раза вырос импорт гранатов
    Более 60% импорта обеспечивает Узбекистан.
    ИмпортСтатистика таможниУралФрукты
    0
    12.02.2026
    Российский экспорт и импорт, итоги 2025
    Внешнеторговый оборот России по итогам 2025 года составил 697,3 млрд долларов.
    2025ИмпортСтатистика таможниЭкспорт
    0
    21.01.2026
    Семечки из Китая
    Первая в этом году поставка семян подсолнечника прибыла на Урал.
    ИмпортПодсолнечникСтатистика таможниУрал
    0
    11.02.2026
    Растет импорт тканей авиатранспортом
    Через Шереметьево
    АвиалогистикаИмпортКитайТкани
    0
    17.03.2026
    Российский экспорт и импорт, январь 2026
    Внешнеторговый оборот России в январе 2026 года составил 46,7 млрд долларов.
    Только для подписчиков
    2026ИмпортСтатистика таможниЭкспорт
    0
    17.03.2026
    Назначен начальник Пулковской таможни
    Руководитель ФТС России Валерий Пикалёв назначил начальника Пулковской таможни.
    НазначенияПулковская таможняТаможняФТС
    0


