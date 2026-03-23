ФТС об импорте парфюмерии

    • С начала 2026 года таможенники Центрального и Московского ЦЭДов оформили 1 482 тонны импортных духов и туалетной воды, сообщила Федеральная таможенная служба в своем телеграм-канале.

    Для обеспечения безопасности покупателей таможенные органы постоянно проводят работу по пресечению ввоза контрафактных товаров, в том числе и пересылаемых в международных почтовых отправлениях.

    Так, с начала года таможенные посты Центральной почтовой таможни выявили 79 посылок с контрафактной парфюмерно-косметической продукцией.

    Инспекторы обнаружили неоригинальные духи, туалетную воду, косметические кремы и бальзамы для губ в Москве, Казани и Новосибирске.

    Представители торговых брендов подтвердили, что данная продукция является контрафактной.

    Фото: ФТС


