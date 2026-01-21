Информационно-аналитическое агентство
Семечки из Китая
21.01.2026

Семечки из Китая

    • Семечки из КитаяИз Китая на Урал прибыли два железнодорожных состава с семенами подсолнечника – как сообщает ФТС в своем телеграм-канале, в 110 контейнерах привезли более 2,5 тыс. тонн семечек общей стоимостью 300 млн рублей.

    В этом году это первая такая поставка. Ее оформили инспекторы Октябрьского таможенного поста Екатеринбургской таможни.

    «В ближайшее время приедут еще три контейнерных поезда из Поднебесной с 3,5 тысячами тонн семян подсолнечника. Груз предназначен для челябинской компании, которая после переработки на Южном Урале направит семечки по всей стране, а также на экспорт», – рассказал и.о. начальника Уральского таможенного управления Сергей Епифанов.

    По данным ФТС, в 2025 году в Уральский федеральный округ было импортировано почти 39 тыс. тонн семечек. Пик поставок пришелся на март.

    Фото: ФТС


