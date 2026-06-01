Продлен упрощенный ввоз товаров из ЕАЭС

В соответствии с Указом Президента РФ от 30 мая 2026 года № 362 продлен временный упрощенный порядок оформления и маркировки ряда импортных товаров, ввозимых из стран Евразийского экономического союза, с 31 мая до 31 августа 2026 года включительно (Указ Президента РФ № 261 от 20 апреля 2026 года), сообщила Федеральная таможенная служба в своем макс-канале.

Как поясняют в ФТС, импортерам по‑прежнему разрешено ввозить товары без подтверждения происхождения и обязательной маркировки — при условии, что продукция поступает на таможенные склады. Там ее маркируют и оформляют по российским требованиям перед вводом в оборот.

Указ вступил в силу со дня его подписания 30 мая.

