Продлен упрощенный ввоз товаров из ЕАЭС

    • В соответствии с Указом Президента РФ от 30 мая 2026 года № 362 продлен временный упрощенный порядок оформления и маркировки ряда импортных товаров, ввозимых из стран Евразийского экономического союза, с 31 мая до 31 августа 2026 года включительно (Указ Президента РФ № 261 от 20 апреля 2026 года), сообщила Федеральная таможенная служба в своем макс-канале.

    Как поясняют в ФТС, импортерам по‑прежнему разрешено ввозить товары без подтверждения происхождения и обязательной маркировки — при условии, что продукция поступает на таможенные склады. Там ее маркируют и оформляют по российским требованиям перед вводом в оборот.

    Указ вступил в силу со дня его подписания 30 мая.

    Фото: ФТС


