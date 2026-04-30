Гвоздики к майским праздникам
30.04.2026

    • К майским праздникам таможенники Урала оформили более 56 тонн гвоздик, сообщили SeaNews в отделе по связям с общественностью Уральского таможенного управления.

    Только в апреле инспекторы оформили ввоз почти 1,7 млн штук или 56,5 тонн этих цветов – 35% всего ввезенного объема гвоздик с начала года. По сравнению с апрелем прошлого года количество ввезенных в апреле цветов увеличилось на 35%.

    «Увеличение поставок связано с высоким спросом. Гвоздики — символ Дня Победы. Мы проводим таможенный контроль такого груза в первую очередь, чтобы цветы оказались у покупателей свежими. Цветы везут из Китая, Нидерландов и Эквадора. При этом из Поднебесной завозят более половины ввезенных гвоздик», – рассказал и.о. начальника Уральского таможенного управления Сергей Епифанов.

    Всего же с начала года на Урал ввезли 2,4 млн гвоздик весом 91,3 тонны.

    Фото: отдел по связям с общественностью УТУ


