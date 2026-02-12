Российский экспорт и импорт, итоги 2025

Внешнеторговый оборот России по итогам 2025 года составил 697,3 млрд долларов, на 2,8% меньше показателя 2024 года.

Импорт

Импорт в Россию в стоимостном выражении сократился по сравнению с показателем 2024 года на 1,4% до 279 млрд долларов.

По разным категориям товаров в структуре импорта в стоимостном выражении отмечается разнонаправленная динамика.

По данным ФТС России, размещенным на официальном сайте ФТС, немногим менее половины (48,6%) суммарной таможенной стоимости поставок из-за рубежа приходится на категорию «машины, оборудование и транспортные средства и другие товары». В сравнении с показателем 2024 года ввоз товаров в Россию этой категории сократился на 7,7% до 135,6 млрд долларов.

На долю «продукции химической промышленности, каучука» в отчетном периоде приходилось 19,9%. Ввоз продукции химпрома увеличился на 3,8% до 55,5 млрд долларов.

Импорт «продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного)» вырос на 15% до 43,4 млрд долларов (доля этой категории составляет 15,6% всей стоимости импорта.

Ввоз текстиля, текстильных изделий и обуви увеличился на 1,1% до 18,3 млрд долларов, кожевенного сырья, пушнины и изделий из них – на 15,8% до 1,2 млрд долларов.

Импорт металлов и изделий из них сократился на 1,3% до 17,7 млрд долларов, древесины и целлюлозно-бумажных изделий – на 1,6% до 3,2 млрд долларов.

Ввоз товаров группы «минеральные продукты» уменьшился на 7,2% до 4,2 млрд долларов.

Экспорт

Экспорт товаров из России в стоимостном выражении снизился по сравнению с показателем 2024 года на 3,7% до 418,3 млрд долларов.

53,9% суммарной таможенной стоимости экспортных поставок в страны ближнего и дальнего зарубежья составили «минеральные продукты». За 2025 год Россия в денежном выражении экспортировала минеральных продуктов на 225,3 млрд долларов, на 14,8% меньше, чем в 2024 году.

«Металлы и изделия из них» составляли в структуре экспорта 17,9%, их было отгружено за рубеж на сумму 74,7 млрд долларов, на 17,4% больше, чем годом ранее.

На «продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)» в структуре экспортных поставок приходилось 9,8%, их объем снизился на 4,1% до 40,9 млрд долларов.

Наиболее существенный рост по итогам 2025 года отмечается в экспорте «текстиля, текстильных изделий и обуви» – на 49,1% до 3,4 млрд долларов.

Также существенно увеличились поставки за рубеж машин, оборудования и транспортных средств – на 26,6% до 29+,6 млрд долларов и продукции химической промышленности и каучука – на 21,6% до 33,6 млрд долларов.

Экспорт древесины и целлюлозно-бумажных изделий увеличился на 4,9% до 10,6 млрд долларов, «кожевенного сырья, пушнины и изделий из них» – на 10,5% до 0,2 млрд долларов.

Основными торговыми партнерами России, по данным ФТС, были страны Азиатского региона, доля которых общем объеме товарооборота составляла 73,4%, при этом по сравнению с 2024 годом произошло снижение товарооборота на 1,6%.

На долю европейских стран приходилось 18,6% товарооборота, снижение составило 8,6%, на страны Американского континента – 4,1%, рост на 6,3%, на страны Африки – 3,9%, снижение на 2,4%.

