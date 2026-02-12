Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Импорт орехов в Сибирь
12.02.2026

Российский экспорт и импорт, итоги 2025

    • Внешнеторговый оборот России по итогам 2025 года составил 697,3 млрд долларов, на 2,8% меньше показателя 2024 года.

    Импорт

    Импорт в Россию в стоимостном выражении сократился по сравнению с показателем 2024 года на 1,4% до 279 млрд долларов.

    По разным категориям товаров в структуре импорта в стоимостном выражении отмечается разнонаправленная динамика.

    По данным ФТС России, размещенным на официальном сайте ФТС, немногим менее половины (48,6%) суммарной таможенной стоимости поставок из-за рубежа приходится на категорию «машины, оборудование и транспортные средства и другие товары». В сравнении с показателем 2024 года ввоз товаров в Россию этой категории сократился на 7,7% до 135,6 млрд долларов.

    На долю «продукции химической промышленности, каучука» в отчетном периоде приходилось 19,9%. Ввоз продукции химпрома увеличился на 3,8% до 55,5 млрд долларов.

    Импорт «продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного)» вырос на 15% до 43,4 млрд долларов (доля этой категории составляет 15,6% всей стоимости импорта.

    Ввоз текстиля, текстильных изделий и обуви увеличился на 1,1% до 18,3 млрд долларов, кожевенного сырья, пушнины и изделий из них – на 15,8% до 1,2 млрд долларов.

    Импорт металлов и изделий из них сократился на 1,3% до 17,7 млрд долларов, древесины и целлюлозно-бумажных изделий – на 1,6% до 3,2 млрд долларов.

    Ввоз товаров группы «минеральные продукты» уменьшился на 7,2% до 4,2 млрд долларов.

    Экспорт

    Экспорт товаров из России в стоимостном выражении снизился по сравнению с показателем 2024 года на 3,7% до 418,3 млрд долларов.

    53,9% суммарной таможенной стоимости экспортных поставок в страны ближнего и дальнего зарубежья составили «минеральные продукты». За 2025 год Россия в денежном выражении экспортировала минеральных продуктов на 225,3 млрд долларов, на 14,8% меньше, чем в 2024 году.

    «Металлы и изделия из них» составляли в структуре экспорта 17,9%, их было отгружено за рубеж на сумму 74,7 млрд долларов, на 17,4% больше, чем годом ранее.

    На «продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)» в структуре экспортных поставок приходилось 9,8%, их объем снизился на 4,1% до 40,9 млрд долларов.

    Наиболее существенный рост по итогам 2025 года отмечается в экспорте «текстиля, текстильных изделий и обуви» – на 49,1% до 3,4 млрд долларов.

    Также существенно увеличились поставки за рубеж машин, оборудования и транспортных средств – на 26,6% до 29+,6 млрд долларов и продукции химической промышленности и каучука – на 21,6% до 33,6 млрд долларов.

    Экспорт древесины и целлюлозно-бумажных изделий увеличился на 4,9% до 10,6 млрд долларов, «кожевенного сырья, пушнины и изделий из них» – на 10,5% до 0,2 млрд долларов.

    Основными торговыми партнерами России, по данным ФТС, были страны Азиатского региона, доля которых общем объеме товарооборота составляла 73,4%, при этом по сравнению с 2024 годом произошло снижение товарооборота на 1,6%.

    На долю европейских стран приходилось 18,6% товарооборота, снижение составило 8,6%, на страны Американского континента – 4,1%, рост на 6,3%, на страны Африки – 3,9%, снижение на 2,4%.

    Фото: ФТС


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    02.02.2026
    Контейнерооборот Арктического бассейна в декабре 2025 уменьшился на 7,2%
    96,4% контейнеров прошли в каботаже.
    2025Арктический бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    19.01.2026
    Сервис ПОРТСТАТ Грузы обновлен
    Сейчас нашим подписчикам доступны online данные по грузообороту всех портов и стивидоров России с января 2015 по декабрь 2025 года в различных аналитических разрезах.
    2025ПОРТСТАТ
    0
    12.01.2026
    Продлены повышенные пошлины на экспорт лесоматериалов
    Правительство РФ продлило ограничения на вывоз отдельных видов лесоматериалов до конца 2028 года.
    Лесные грузыОграниченияПошлиныЭкспорт
    0
    05.02.2026
    Грузооборот морских портов Китая в январе-ноябре 2025
    Вырос на 3,7%
    Только для подписчиков
    2025ГрузооборотКитайПорты
    0
    29.01.2026
    Поставки подсолнечного масла из портов Краснодарского края в Иран выросли в 7 раз
    В Сирию – в 3 раза
    НовороссийскРастительное маслоЦОК АПКЭкспорт
    0
    12.02.2026
    Товарооборот Россия – Южная Корея в 2025 году
    Снизился на 4,1%
    Только для подписчиков
    2025Внешняя торговляТоварооборотЮжная Корея
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    11.02.2026 Все порты Финляндии, итоги 2025
    11.02.2026 Оборот мировых контейнерных линий, итоги 2025
    10.02.2026 Железнодорожные контейнеры, январь 2026
    10.02.2026 Контейнерооборот портов Китая в январе-ноябре 2025
    09.02.2026 Первые контейнерные поезда FESCO из Кургана в Китай
    09.02.2026 Чуть меньше самых больших
    Госрегулирование Показать всё
    11.02.2026 Обязательные навигационные пломбы в действии
    10.02.2026 10 уголовных дел по факту контрабанды леса
    03.02.2026 Определены получатели субсидий на морские перевозки в Калининград
    02.02.2026 Новый временный запрет на экспорт бензина
    29.01.2026 Навигационные пломбы станут обязательными с 11 февраля
    29.01.2026 Назначение в Пулковской таможне
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •