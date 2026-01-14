Информационно-аналитическое агентство
Грузооборот Каспийского бассейна в ноябре 2025 в деталях
14.01.2026

Грузооборот Каспийского бассейна в ноябре 2025: выросла перевалка нефти

    • В ноябре 2025 года грузооборот портов Каспийского бассейна вырос на 37,3% относительно показателя ноября 2024 года.

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт увеличился на 24,2%, каботаж – в 4,3 раза, транзит – на 27%. В импорте было перевалено на 10,6% меньше, чем годом ранее.

    В ноябре 2025 года доля Каспийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 1,4%.

    В структуре грузооборота портов Каспийского бассейна 49,8% приходилось на зерно. Доля нефти в ноябре 2025 года соответствовала 22,9%. На третьем месте по объемам – тарно-штучные грузы, их доля составляла 13,3%.

    Самая высокая динамика была в сегменте рефгрузов, перевалка которых выросла в 5,3 раза. Черных металлов было обработано в 2,4 раза больше, чем в ноябре 2024 года. Оборот нефти вырос на 90,8%.

    Наиболее значительно, на 68,3% сократилась перевалка грузов в контейнерах. Грузооборот пищевого налива уменьшился на 56,5%, прочих насыпных грузов – на 50%.

    В ноябре 2025 года доля порта Астрахань в общем грузообороте Каспийского бассейна составляла 58,2%, Махачкала обработала 36,5%, на Оля приходилось 5,3%.

